Formentera permitirá este verano los mismos coches de turistas y trabajadores no residentes que en 2025: 1.732

Formentera permitirá este verano los mismos 1.732 coches de turistas y empleados no residentes que en 2025 después de que el denominado Consell d’Entitats haya acordado apoyar la opción B como modelo de regulación y limitación de vehículos para la temporada 2026, en el marco del proceso de debate técnico y participación institucional desarrollado en los últimos meses.

En este contexto, la opción B aprobada plantea el mantenimiento del techo vigente durante 2025, con el objetivo de consolidar el escenario actual antes de introducir nuevas reducciones o ajustes estructurales de cara a los próximos años. Se trata de la opción resultante de un compromiso adquirido en ambas reuniones mantenidas con los agentes implicados a fin de seguir trabajando para la consolidación del proyecto de cara al futuro.

El escenario acordado fija el techo de turismos de visitantes en 1.732, sin diferenciación específica para vehículos de trabajadores no residentes, situando el techo global en 10.287 vehículos.

Este planteamiento responde a un criterio de prudencia operativa y estabilidad reguladora, orientado a preservar el equilibrio entre movilidad, actividad económica y capacidad de absorción de la red viaria.

La consolidación del escenario actual permite reforzar la previsibilidad del sistema y garantizar su correcta aplicación.

La decisión adoptada se inscribe en el itinerario de análisis de los niveles de servicio de la red viaria y de la evolución del sistema Formentera.eco, así como en la comparativa entre los estudios de movilidad elaborados en 2018 y 2025. Este trabajo ha permitido disponer de una base objetiva para orientar la toma de decisiones.

Los datos presentados constatan que, entre 2019 y 2025, el techo regulado de vehículos ha sufrido una reducción global del 17,4%, superando los objetivos inicialmente previstos en la implantación del sistema. Este escenario confirma la consolidación de un modelo de regulación que ha permitido contener la presión de vehículos sobre la red viaria.

Durante el proceso de debate, se ha analizado igualmente las inquietudes expresadas por distintos sectores económicos y sociales, así como diversas propuestas de mejora operativa, con especial atención a la gestión de las autorizaciones y al funcionamiento práctico del sistema.

El Consell de Formentera valora positivamente el desarrollo del proceso participativo y una vez formalizado este posicionamiento, la propuesta será elevada al pleno para su aprobación definitiva.