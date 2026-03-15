Un conductor de autocar drogado colisiona contra un ciclista en Mallorca y lo deja gravemente herido

Un conductor de autocar ha dado positivo en consumo de cocaína después de verse implicado en un grave accidente de tráfico en el que un ciclista resultó gravemente herido en una carretera del municipio de Santa Margalida, en Mallorca.

El siniestro tuvo lugar el pasado viernes en la carretera MA-3413, que conecta el núcleo urbano de Santa Margalida con la localidad de Ca’n Picafort, al norte de la isla. En ese punto se produjo un aparatoso accidente en el que se vieron implicados un autocar perteneciente a una empresa privada y un ciclista.

Por causas que no han trascendido hasta el momento, el autobús alcanzó al ciclista, que cayó violentamente sobre el asfalto y quedó tendido en la calzada con heridas de gravedad a consecuencia del fuerte impacto. Tras recibir el aviso del accidente, hasta el lugar de los hechos se desplazaron con rapidez agentes de la Policía Local de Santa Margalida así como efectivos de la Guardia Civil, quienes fueron los primeros en atender al varón y asegurar la zona para evitar nuevos riesgos en la vía.

A su llegada encontraron al ciclista en el suelo, gravemente herido por los golpes sufridos en la colisión. Poco después acudieron varias ambulancias del SAMU 061, cuyos sanitarios atendieron a la víctima en el mismo lugar del accidente para estabilizarla antes de proceder a su traslado urgente.

Una vez estabilizado, el ciclista fue evacuado en ambulancia hasta el Hospital Universitario Son Espases, donde permanece ingresado con pronóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Durante la intervención, los agentes de la Guardia Civil sometieron al conductor del autocar a las correspondientes pruebas de alcoholemia y drogas. El test de drogas arrojó un resultado positivo en cocaína, circunstancia que ahora forma parte de la investigación abierta para esclarecer completamente lo sucedido.