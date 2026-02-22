Seat encara la recta final de la transformación de la planta de Martorell (Barcelona), que culminará con el lanzamiento del Cupra Raval, el primer coche 100% eléctrico en la factoría española. Impulsada por la ambición de liderar la movilidad eléctrica urbana, la marca se prepara para la producción en serie del primer modelo de la familia de coches eléctricos urbanos que el Brand Group Core del Grupo Volkswagen producirá en España, tras incorporar 1.000 nuevos robots en la fase de chapistería e instalando 60 matrices para el estampado de piezas.

Así lo ha señalado Markus Haupt, CEO de Seat y Cupra, que ha destacado que «Martorell, el epicentro de la movilidad del futuro, se encuentra en la fase final hacia la producción en serie del Cupra Raval, el coche que marcará el comienzo de una nueva era para la marca».

«Estamos orgullosos de liderar desde España el proyecto de coches eléctricos urbanos para el Brand Group Core del Grupo Volkswagen. Hemos transformado nuestras instalaciones, formado a los equipos y optimizado nuestros procesos para hacerlo posible. Hoy, el objetivo de impulsar la electromovilidad en Europa desde la Península Ibérica está más cerca que nunca», ha añadido el directivo del Grupo Volkswagen.

Seat y Cupra siguen avanzando en su transformación industrial hacia el coche eléctrico y afrontan los últimos pasos antes de la producción en serie del nuevo Raval. Esta última etapa del proceso de industrialización, conocida como serie 0, permite al equipo de producción validar exhaustivamente los procesos y los estándares de calidad antes de la producción en serie.

Como parte de la transformación, la compañía ha adaptado una superficie de cerca de 160.000 m2 en su planta de Martorell para la fabricación de vehículos eléctricos, acondicionando la línea 1 de producción, incorporando 1.000 nuevos robots en la fase de chapistería e instalando 60 matrices para el estampado de piezas, incluida la nueva prensa PXL.

Seat Martorell y su primer coche eléctrico

También se han desarrollado cuatro nuevos colores de carrocería para esta familia de vehículos. A ello se le suma la reciente puesta en marcha del puente automatizado de 600 metros que conecta la planta de ensamblaje de sistemas de baterías, inaugurada en diciembre, con la Línea 1 del taller de montaje. Este sistema, situado a una altura de cinco metros, garantiza un flujo continuo y eficiente de baterías directamente hasta la línea de producción.

«Estamos en la recta final de nuestra transformación industrial, verificando y optimizando el funcionamiento de nuestras instalaciones, que ya son una referencia en el sector. Martorell sigue evolucionando y, con la llegada de los nuevos modelos eléctricos, se consolidará como el epicentro de la movilidad del futuro: una fábrica flexible capaz de producir modelos 100% eléctricos, híbridos y de combustión eficiente para distintas marcas del Grupo Volkswagen, preparada para hacer frente a los retos del futuro», ha destacado André Kleb, Chief Production Officer (CPO) de la Península Ibérica para el Brand Group Core del Grupo Volkswagen.

Seat y Cupra lideran el clúster para el desarrollo de la familia de coches eléctricos urbanos para el Brand Group Core del Grupo Volkswagen, que engloba cuatro modelos de tres marcas distintas, todos ellos fabricados en España: el Cupra Raval y Volkswagen ID. Polo en la fábrica de Martorell, y el Skoda Epiq y del Volkswagen ID. Cross en las instalaciones de Volkswagen Navarra.

El Cupra Raval será el primer modelo de esta familia en llegar a las carreteras. Su lanzamiento marca el comienzo de una nueva era para la marca y el nacimiento de un segmento de vehículos que redefinirá las reglas de la electrificación. Así, el fabricante automovilístico sigue avanzando para acercar la movilidad sostenible a los conductores y construir un futuro mejor para las próximas generaciones.