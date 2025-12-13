Seat ha puesto en marcha su planta de ensamblaje de sistemas de baterías en la fábrica de Martorell, un hito crucial en la transformación de la compañía y del país, ya que posiciona a España como un hub de la electromovilidad en Europa. Esta inauguración forma parte de la estrategia global de baterías del Grupo Volkswagen, que equilibra tanto el suministro interno como el de terceros para lograr la máxima flexibilidad, con acceso permanente a innovaciones, tecnologías y cadenas de suministro.

Con la entrada en funcionamiento de estas instalaciones, la compañía da un paso clave en su proceso de electrificación para la producción en serie del Cupra Raval y del Volkswagen ID. Polo a partir de 2026. Además, la compañía ha liderado el proyecto de la familia de coches eléctricos urbanos para el Brand Group Core del Grupo Volkswagen: 4 modelos 100% eléctricos, de 3 marcas distintas, todos ellos made in Spain.

«La inauguración de este taller de ensamblaje de sistemas de baterías es un punto de inflexión en la historia de Seat & Cupra. Hoy vemos cómo nuestra ambición se convierte en una realidad: estamos listos para producir coches 100% eléctricos Made in Spain que harán la movilidad eléctrica accesible en toda Europa», ha declarado Markus Haupt, CEO de Seat y Cupra.

Por su parte, Thomas Schäfer, CEO de Volkswagen, ha señalado que «hace cuatro años hicimos una inversión histórica para convertir España en una ubicación clave y referente europeo para la electromovilidad. Hoy, con la apertura de esta planta de ensamblaje de sistemas de baterías en Martorell, iniciamos un nuevo capítulo para el Grupo Volkswagen, para España y para Europa». «Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración entre las marcas del Brand Group Core y el Center of Excellence Battery de Volkswagen Group Technology y demuestra que, trabajando juntos, podemos liderar el camino hacia un futuro eléctrico en Europa», ha añadido.

La planta de ensamblaje de baterías

Edificada en poco más de dos años y con una inversión de 300 millones de euros, la planta de ensamblaje de sistemas de baterías es una instalación clave en la transformación de Martorell hacia la electrificación. Cuenta con una superficie de 64.000 metros cuadrados y tiene capacidad para producir un sistema de baterías cada 45 segundos, lo que supone 1.200 sistemas de baterías al día y 300.000 anuales. Abastecerá exclusivamente las líneas de producción del Cupra Raval y del Volkswagen ID.

Polo a partir de 2026, trasladando los sistemas de baterías de forma automatizada al taller de montaje a través de un puente de 600 metros. Esta solución única, junto con los 11.000 paneles solares instalados en la cubierta, que abastecerán el 70% de la energía eléctrica necesaria para el ensamblaje de sistemas de baterías, permite reducir la huella de carbono y garantizar una producción más sostenible y competitiva. A ello se suma un sistema de recogida de aguas con capacidad equivalente a tres piscinas olímpicas, reforzando el compromiso de la planta con la eficiencia de recursos y la sostenibilidad integral.

Junto al Grupo Volkswagen y sus socios, la compañía ha invertido 10.000 millones de euros en España para convertir al país en una referencia de la movilidad sostenible. De estos, 3.000 millones de euros se han destinado exclusivamente a la electrificación de Martorell, que se consolida como una fábrica flexible capaz de producir modelos 100% eléctricos, híbridos y de combustión eficiente para distintas marcas del Grupo Volkswagen, ofreciendo lo mejor de los dos mundos para responder a las necesidades de los clientes. Esta transformación refuerza la posición de la fábrica de Martorell como la tercera planta con mayor volumen de producción del Grupo en Europa y responsable de aproximadamente el 25% de los vehículos fabricados en España, con el objetivo de alcanzar una capacidad máxima de 600.000 unidades al año, de las cuales hasta 300.000 podrían ser vehículos eléctricos (BEV) en el futuro.

Seat y Cupra ha liderado el proyecto del coche eléctrico urbano en nombre del Brand Group Core del Grupo Volkswagen. Se trata de cuatro modelos eléctricos de tres marcas distintas que se producirán en España. Pensados para diferentes públicos, harán realidad la democratización de la movilidad eléctrica. El proyecto incluye también la producción del Volkswagen ID. Polo en la fábrica de Martorell, así como la fabricación en serie del Skoda Epiq y del Volkswagen ID. Cross en las instalaciones de Volkswagen Navarra.

Cupra Raval

El Cupra Raval, que se presentará mundialmente en Barcelona en marzo de 2026, será el primer modelo de la familia de coches eléctricos urbanos en salir al mercado. Con un diseño llamativo, un rendimiento electrizante y unas características poco convencionales, redefine las capacidades de la nueva generación de vehículos eléctricos. Basado en la plataforma MEB+ de Volkswagen y con tracción delantera, el Cupra Raval ofrece una experiencia dinámica y estimulante centrada en el conductor. Con solo 4 metros de longitud, es compacto, pero, gracias a su extraordinario comportamiento en carretera, su generoso espacio del habitáculo y su práctico y amplio maletero, está diseñado no solo para la vida urbana, sino para mucho más.

El Cupra Raval llegará con tres ediciones exclusivas de lanzamiento que reflejan el ADN de la marca desde diferentes perspectivas: VZ Extreme, con 166 kW de potencia y una autonomía aproximada de 400 km; Dynamic Plus, con 155 kW y hasta 450 km de autonomía; y Dynamic, también con 155 kW y 450 km, como opción más accesible. Con un precio de partida de 26.000 euros, el CUPRA Raval se posiciona como un rival muy competitivo en su segmento, democratizando la electrificación sin renunciar a la emoción y la distinción.

Con la inauguración de la nueva planta de ensamblaje de sistemas de baterías, la compañía refuerza su compromiso de poner España sobre ruedas eléctricas como la única compañía que diseña, desarrolla, produce y vende coches en el país. Desde Martorell, Seat y Cupra abre caminos hacia una movilidad más sostenible y accesible y construye un futuro mejor para las próximas generaciones.