Caja de cambios automática CVT: qué es, funcionamiento, precio y qué ventajas tiene

A diferencia de las cajas automáticas tradicionales, la caja de cambios automática CVT, que significa Transmisión Variable Continua, es un tipo de transmisión que no utiliza engranajes fijos, sino un sistema de poleas y una correa que permitirá en todo momento la continua relación de la transmisión. ¿Esto qué significa? Pues bien, que el motor puede mantener su rango de revoluciones más eficiente mientras que el vehículo acelera, proporcionando a la vez una conducción mucho más suave, sin cambios perceptibles de marcha y en algunos casos un mejor consumo de combustible.

Sin embargo, y tal y como ocurre con casi todas las piezas, tiene un lado negativo: que su sensación de funcionamiento puede ser diferente a la de una transmisión convencional y, según su diseño o mantenimiento, puede tener ciertas limitaciones en durabilidad o capacidad para manejar motores de alto rendimiento.

Cómo funciona

Esta transmisión utiliza dos poleas de diámetro variables que están unidas por una correa o cadena y su misión es conectar una de ellas al motor y la otra a las ruedas. Las poleas, a continuación, cambiarán su diámetros para modificar la relación de transmisión y no tendrán marchas fijas como una caja automática tradicional. En todo momento, intentará mantener el motor en el régimen de revoluciones más eficiente y la aceleración será siempre continua y sin cambios de marcha que puedan detectarse.