Okgreen COCHES

Caja de cambios automática CVT: qué es, funcionamiento, precio y qué ventajas tiene

Descubre qué es la caja de cambios automática CVT y qué funciones tiene

Carnet de conducir internacional: cómo sacarlo y dónde se solicita

Coche automático

A diferencia de las cajas automáticas tradicionales, la caja de cambios automática CVT, que significa Transmisión Variable Continua, es un tipo de transmisión que no utiliza engranajes fijos, sino un sistema de poleas y una correa que permitirá en todo momento la continua relación de la transmisión. ¿Esto qué significa? Pues bien, que el motor puede mantener su rango de revoluciones más eficiente mientras que el vehículo acelera, proporcionando a la vez una conducción mucho más suave, sin cambios perceptibles de marcha y en algunos casos un mejor consumo de combustible.

Sin embargo, y tal y como ocurre con casi todas las piezas, tiene un lado negativo: que su sensación de funcionamiento puede ser diferente a la de una transmisión convencional y, según su diseño o mantenimiento, puede tener ciertas limitaciones en durabilidad o capacidad para manejar motores de alto rendimiento.

Cómo funciona

Esta transmisión utiliza dos poleas de diámetro variables que están unidas por una correa o cadena y su misión es conectar una de ellas al motor y la otra a las ruedas. Las poleas, a continuación, cambiarán su diámetros para modificar la relación de transmisión y no tendrán marchas fijas como una caja automática tradicional. En todo momento, intentará mantener el motor en el régimen de revoluciones más eficiente y la aceleración será siempre continua y sin cambios de marcha que puedan detectarse.

Mantenimiento de la caja de cambios CVT automática

Para realizar un mantenimiento exhaustivo y perfecto de la caja de cambios CBT automático debes de seguir los siguientes pasos, que a continuación os detallaremos. En primer lugar, debemos de realizar un cambio periódico del fluido específico para CVT, según las indicaciones que nos explique el fabricante. Seguir al pie de la letra. También cabe destacar que existe un uso exclusivo del aceite recomendado, por lo que no es aconsejable intercambiarlo por otro con otros tipos de transmisión. Por otro lado, el hecho de revisar unas posibles fugas en retenes y juntas podría ser vital para evitar cualquier tipo de avería. Asimismo, es recomendable un control del funcionamiento suave, es decir, realizarlo sin tirones ni ruidos anormales. A su vez, una actualización del software, siempre y cuando el fabricante nos lo indique, también es importante para ajustarse a las últimas dinámicas. Y, por último, no nos podemos olvidar que una conducción suave y óptima es clave para reducir el desgaste de la correa.

En nuestro país, el precio para sustituir o reparar una caja de cambios automática CVT es elevado por su complejidad y el alto coste de las piezas y mano de obra. A priori, una reparación totalmente localizada estaría en torno a los 1.500 y 3.000 euros. Si hay que entrar en profundidad, el coste será mucho mayor, pues habría que cambiar el elemento al completo y podría oscilar entre los 3.000 y 6.000 euros, o incluso más, especialmente en vehículos de alta gama o híbridos.

Ventajas y desventajas de la caja de cambios CVT

Ventajas

  • Tiene una mayor aceleración continua y suave, sin saltos entre marchas.
  • Posee una mejor eficiencia de combustible en una conducción normal.
  • Mantiene el motor en el régimen de revoluciones más óptimo y eficiente.
  • Conducción más cómoda, especialmente en ciudad o en municipios
  • Menor complejidad mecánica en comparación con las cajas automáticas tradicionales con engranajes.

Desventajas

  • Posee una mayor sensación de conducción menos deportiva para algunos conductores.
  • Su coste de reparación es mucho más elevado.
  • Mayor sensibilidad al mantenimiento y al uso del aceite específico.
  • Menor durabilidad en modelos antiguos o mal mantenidos.
  • Capacidad limitada para motores de alta potencia en algunas versiones.

Lo más visto

Últimas noticias