Caja de cambios automática CVT: qué es, funcionamiento, precio y qué ventajas tiene
En nuestro país, el precio para sustituir o reparar una caja de cambios automática CVT es elevado por su complejidad y el alto coste de las piezas y mano de obra. A priori, una reparación totalmente localizada estaría en torno a los 1.500 y 3.000 euros. Si hay que entrar en profundidad, el coste será mucho mayor, pues habría que cambiar el elemento al completo y podría oscilar entre los 3.000 y 6.000 euros, o incluso más, especialmente en vehículos de alta gama o híbridos.
Ventajas y desventajas de la caja de cambios CVT
Ventajas
- Tiene una mayor aceleración continua y suave, sin saltos entre marchas.
- Posee una mejor eficiencia de combustible en una conducción normal.
- Mantiene el motor en el régimen de revoluciones más óptimo y eficiente.
- Conducción más cómoda, especialmente en ciudad o en municipios
- Menor complejidad mecánica en comparación con las cajas automáticas tradicionales con engranajes.
Desventajas
- Posee una mayor sensación de conducción menos deportiva para algunos conductores.
- Su coste de reparación es mucho más elevado.
- Mayor sensibilidad al mantenimiento y al uso del aceite específico.
- Menor durabilidad en modelos antiguos o mal mantenidos.
- Capacidad limitada para motores de alta potencia en algunas versiones.
