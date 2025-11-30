Mallorca aumenta un 50% en dos años el gasto en tutela de menores por el aluvión de menas: 49 millones

El Consell de Mallorca ha aumentado un 50% en dos años el gasto en tutela de menores por el aluvión de menores extranjeros no acompañados (menas) llegados en patera a la Isla, en su mayor parte, procedentes de Argelia.

Un total de 49 millones de euros prevé desembolsar en 2026 la institución insular a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) en el cuidado y mantenimiento de centros sociales de acogida y en el abanico de programas de atención integral a la infancia y adolescencia.

Una cifra abultada si tenemos en cuenta que en 2024 el presupuesto para hacer frente a estas necesidades rondaba los 32 millones de euros y que, en estos momentos, tres de cada cuatro menores acogidos por el Consell de Mallorca son menas.

Un número impensable antes del año de la pandemia de la Covid en 2020 ya que, desde entonces, la llegada de menas a Mallorca se ha disparado un 625 % como ya reveló el presidente insular Llorenç Galmés la pasada primavera. En el presente año han llegado a Mallorca y están siendo tutelados 238 nuevos menas frente a los 180 llegados y contabilizados en 2023.

En total, el Consell de Mallorca a través del IMAS tiene 485 expedientes activos de menas, por lo que podría cerrar el año con un 10% de aumento de esta población respecto a las llegadas de 2024, cuando prácticamente se duplicó el número.

Debido a la «sobreocupación» de los centros y a que Baleares junto a Canarias reciben en términos relativos más inmigrantes irregulares que ninguna otra comunidad, el IMAS ya ha anunciado que en el arranque de 2026 procederá a la apertura de un servicio de atención inmediata para atender a menas en Son Tous.

Será un espacio de primera acogida de menores extranjeros no acompañados el que se habilitará en este antiguo cuartel, en principio, con 16 plazas disponibles.

Aunque el IMAS ya cuenta con un servicio de primera acogida para menores nacionales, los extranjeros necesitan «requerimientos diferentes», como apuntó este mismo mes el conseller de Bienestar Social del Consell de Mallorca del PP, Guillermo Sánchez.

El nuevo centro de primera acogida de Son Tous aunque abrirá con esas plazas, éstas se irán incrementando con el paso del tiempo. También tiene prevista la institución insular en este mismo amplio recinto, adecuar la nave de Son Tous para destinarla a atender a menores y adolescentes del sistema de protección.

Para ofrecer una atención más completa el IMAS también modificará los requisitos de la figura del mediador para adaptarla a las necesidades reales que hoy se requieren, como el dominio de diferentes lenguas.

Además el Consell ampliará el programa de apoyo a la unidad de menas con un incremento de cinco nuevos profesionales: una auxiliar administrativa, una jurídica, dos trabajadores sociales y una persona más para las relaciones laborales.

En la misma línea el IMAS quiere estabilizar la unidad de atención a menas e incluir esta figura profesional en su relación de puestos de trabajo, ya que la plaza en principio la ocupó en 2006 un técnico jurídico, desde enero de 2020 la desempeña una profesional de grado medio que es la que está asumiendo estas funciones y que desde 2022 es la coordinadora de estas tareas.

Una ampliación de profesionales y de programas de apoyo y atención para esta población de menores que el Consell justifica por el creciente número de menas «que llegan a Mallorca en situación de desamparo», tal y como reconoce en un informe la dirección del IMAS.