El PSOE usa por primera vez el término ‘menas’ en una de sus intervenciones en el Parlament balear

Hasta este martes, ‘menas’ era una expresión prohibida en el lenguaje del PSOE para referirse a los que ellos -y también el PP- prefieren denominar como ‘menores no acompañados’. Sin embargo, en el diario de sesiones del Parlament balear ya ha quedado registrada la intervención de la diputada del grupo socialista Teresa Suárez, hablando claramente de ‘menas’ para referirse a este colectivo.

La socialista Teresa Suárez intervenía en la sesión de control al Govern de Marga Prohens con pregunta al consejero de Turismo, Jaume Bauzá. En su réplica, la diputada del PSOE ha quedado descolocada con la respuesta inicial del consejero y ha admitido que iba a improvisar: «Yo tenía apuntadas unas cosas, pero no las miraré. Estos menores que entrarán a trabajar en cadenas hoteleras mallorquinas son menas -y lo digo así para que me entienda-«.

La diputada interpelaba al consejero para preguntarle por su opinión acerca de que cadenas hoteleras mallorquinas como Meliá, Barceló o RIU participen en un proyecto con el Gobierno canario para la contratación de jóvenes migrantes extutelados.

«Valoro muy positivamente que se den oportunidades a las personas, sean migrantes o no; a los empresarios que ofrecen ocupación, formación y alojamiento a las personas, sean migrantes o no; las iniciativas que cumplan con la inclusión laboral y social, sean migrantes o no; y que tengamos empresarios capaces de dar trabajo y oportunidades, sean grandes hoteleros o no», ha respondido Bauzà.

La socialista ha considerado que el conseller «o es un cínico y un mentiroso o no sabe de que habla» y ha afirmado que los mismos jóvenes que contratan los empresarios mallorquines son los que el Govern «criminaliza».

En su réplica el conseller ha dicho sentirse «un poco despistado» por el discurso de los socialistas, pues ha recordado que en 2023 tildaron de «explotadores y abusadores» a los empresarios hoteleros.

«En este Parlament ustedes criminalizan martes tras martes al empresariado, y mucho más al empresario hotelero, y menosprecian al turismo», ha subrayado.

Los hoteleros de Baleares, ha zanjado, merecen su «mayor reconocimiento y no porque contraten migrantes extutelados sino por las miles de oportunidades que dan cada día alrededor del mundo».