El primer premio de la Lotería del Niño cae en el pueblo mallorquín de Sóller

El primer premio de la Lotería del Niño muy repartido por toda España ha caído en el pueblo mallorquín de Sóller donde ha dejado dos millones de euros por serie.

El número 6.703 ha sido agraciado con el ‘Gordo’ del Sorteo Extraordinario de El Niño 2026, dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado.

Ha sido muy repartido en toda España, vendido además de en Mallorca, en Zamora, Valencia, Barcelona, Asturias Cádiz, Granada, Málaga, Navarra, Salamanca, Guipúzcoa, Segovia, Vitoria, Madrid, Cuenca, San Sebastián, Jaén, Valencia, Bilbao o Zaragoza, entre otras.

El segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo) ha sido para el número 45.875, vendido en O Porriño (Pontevedra), Barcelona, Las Cabañuelas (Almería), Aranjuez y Madrid.

El tercer premio ha sido para el número 32.615, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo, y vendido en Burgos y Granada.

El sorteo también ha repartido premios para dos extracciones de cuatro cifras, 14 extracciones de tres y cinco extracciones de dos. Las extracciones de cuatro cifras, premiadas con 350 euros por décimo, han sido 3.682 y 1.829.

Por su lado, las extracciones de tres cifras, premiadas con 100 euros el décimo, han sido 367, 643, 156, 325, 511, 58, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392 y 248. Además, las extracciones de dos cifras, premiadas con 40 euros al décimo, han sido para los números 27, 54, 37, 44 y 94.

Por último, los reintegros, premiados con 20 euros al décimo, han sido el 3, el 1 y el 0.

Hay que tener en cuenta que Baleares se mantiene, por detrás de Ceuta y Melilla, como la tercera región que menos gasta en el Sorteo de El Niño, con un gasto medio de 9,64 euros por persona, un 0,23% menos que en el sorteo de 2025.

Así se desprende de los datos de venta que ha facilitado este martes Loterías de Apuestas del Estado. El archipiélago se sitúa asimismo en el grupo de regiones con menor venta en dicho sorteo, con algo más de 12 millones de euros.

El Sorteo Extraordinario de El Niño ha tenido, en la edición de este recién estrenado 2026, una facturación total de 864.682.360 euros, según datos provisionales.