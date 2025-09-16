Mallorca asume de golpe 24 nuevos menas llegados en la última oleada de pateras

La Policía Nacional notificó este lunes al Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) que debía hacerse cargo de un lote de 24 nuevos menas llegados a la isla en la última oleada de pateras. Los menores no acompañados ya han sido recogidos en el antiguo cuartel de Son Tous y están siendo ubicados en instalaciones dependientes del IMAS para su tutela.

La llegada de 24 menas de golpe «supone agravar mucho el problema de sobre ocupación que tenemos en Mallorca», han afirmado a OKBALEARES fuentes del IMAS, que añaden que hace pocos días «ya recibimos también de golpe un lote de otros 15 menores no acompañados».

Los 24 menas son el resultado del cribado que ha realizado la Policía en las últimas horas en el antiguo acuartelamiento de Son Tous. Una vez determinados los casos de menores que lo son realmente, se notifica al IMAS, a quien se le dan 24 horas para recogerlos.

La vicepresidenta del Govern, Antònia Estarellas, ha explicado esta mañana en el Parlament que el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, le mostró anoche su abatimiento porque la Policía Nacional le acababa de comunicar que debía hacerse cargo de 20 nuevos menas. OKBALEARES ha podido confirmar este martes que el nuevo contingente es exactamente de 24 menas.

Mientras, el Govern y el PSOE se han acusado este martes de «alimentar el fascismo» en relación a la acogida de menores migrantes.

Ha sido en un momento de tensión durante el debate de las preguntas de control al Govern en el pleno de este martes, después de que la diputada del PSOE, Teresa Suárez, haya acusado al Ejecutivo autonómico de «racista y antidemocrático» por «boicotear» y no acudir a la conferencia sectorial de infancia y juventud de julio y de renunciar a seis millones de euros para la atención a los menores.

La consellera, por su parte, ha justificado la ausencia para actuar «frente al rodillo» del Gobierno central y ha asegurado que no se han perdido seis millones de euros. Según ha apuntado, se acordó el reparto de dos millones para los menores ya acogidos y ha aprovechado para trasladar una pregunta a la socialista. «¿Le parece suficiente»?, ha interpelado la consellera.

La socialista, por su parte ha acusado al Govern de «alimentar el monstruo del fascismo», lo que le pasará factura en 2027. Estarellas ha respondido con la misma acusación de alimentar el fascismo y ha reprochado al PSIB que su única postura conocida es la de «defender a ultranza a Pedro Sánchez».

Por otra parte, la presidenta balear, Marga Prohens, ha indicado que los Consells insulares no pueden devolver la competencia de la tutela de menores sin una modificación del Estatut d’Autonomia.

De esta manera ha respondido a la consulta del diputado de Sa Unió Llorenç Córdoba sobre si el Govern se comprometía a posibilitar este retorno de competencias del Consell de Formentera, si lo permitían los servicios jurídicos de la Comunidad.

El diputado ha planteado que la llegada de inmigrantes ilegales a Formentera ha derivado en una «grave carga» que «bloquea» los servicios que presta la institución insular y los que presta el propio Govern en la isla.

Prohens ha reconocido que Baleares, y Formentera en especial, se encuentran en una «situación límite» y ha reprochado a los diputados del PSIB que acusen al Govern de «racista» por sus postulados sobre inmigración.

En ese sentido, ha detallado que este año habrían llegado 1.700 personas a Formentera y la isla se encarga de la tutela de 135 menores migrantes. «Son datos y una realidad que compromete la viabilidad y todos los servicios del Consell», ha defendido.

La líder del Ejecutivo ha reconocido que la Abogacía analiza esta petición del retorno de competencias pero ha subrayado que «no es posible» conforme al Estatut d’Autonomia hacer una devolución «total o parcial», por lo que se requeriría una modificación.

Aun así, ha apuntado que esta competencia «no estaba pensada» para asumir este volumen de menores y ha destacado que los Consells hacen una acogida con «solidaridad y humanidad» frente a «los insultos y amenazas» del Gobierno central y del PSOE.

Córdoba ha reconocido que los servicios jurídicos del Govern le trasladaron que no era posible el retorno parcial, por lo que ha pedido que se estudie la nueva petición para la devolución total de las competencias porque si no Formentera estará «condenada al colapso».