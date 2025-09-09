El PSOE culpa a PP y Vox de saturar los centros de menas de Mallorca y les exige más dinero

El PSOE culpa a PP y Vox de la saturación de los centros de menas en Mallorca y exige que el Gobierno insular destine y de más dinero en plena avalancha de pateras a la Isla, y tras denegar el Gobierno del socialista Pedro Sánchez a Baleares que se pueda acoger a la declaración de contingencia migratoria, pese a que estos centros padecen una sobreocupación del 1.100%.

Una situación que como manifestó en el Parlament la presidenta Marga Prohens, es un ejercicio de «racismo institucional».

Pero lejos de lamentar la política de puertas abiertas con la inmigración ilegal decretada por Sánchez, la falta de recursos que destina a las comunidades autónomas más afectadas por este aluvión de cayucos, y ponerse por ello de perfil en este asunto, los socialistas de Mallorca pasan de la realidad al relato y aseguran que el Gobierno de España ha demostrado «un compromiso firme con la gestión del fenómeno».

Para el grupo insular socialista, Sánchez ha actuado en el marco de sus competencias: salvamento marítimo y rescate de personas inmigrantes, habilitación de espacios temporales de acogida con la colaboración de Cruz Roja, inversiones para reforzar recursos «e incluso la puesta a disposición de seis millones de euros para la atención de menores inmigrantes», apuntan en una moción registrada en el Consell de Mallorca.

Por el contrario, a su juicio, tanto el Govern, como el Consell, «han gestionado desde la emergencia y la falta de planificación, lo que ha provocado, que en el caso concreto de Mallorca, no haya suficientes plazas de acogida, profesionales ni infraestructuras para atender» a los menas.

Y en plano alud de pateras a Baleares con más de 200 inmigrantes ilegales llegados en las últimas 48 horas, los socialistas culpan al Consell de permitir la saturación de los centros, «que los equipos educativos y sociales trabajen desde la urgencia y que muchos menores deban ser atendidos en espacios improvisados ​​que no garantizan una atención adecuada».

Pese a que el Ejecutivo central socialista no ha cedido un solo espacio público a Baleares para habilitar un centro de acogida, para los socialistas es el Consell de Mallorca, como institución responsable en materia de protección de menores, el que debe garantizar una atención digna y de calidad a todos y todas.

Por ello, según el PSOE de Mallorca, pese a tener cifras que anticipaban que los datos de llegada masiva de menas (en Mallorca rondan los 500 este año) iban en aumento, la institución insular «no ha reforzado los servicios y recursos, dejando pasar oportunidades de unir esfuerzos y establecer estrategias conjuntas con el resto de instituciones». Un refuerzo que pasaría para el PSOE por ofrecerles todo tipo de servicios a esta población.

«En ningún caso se puede aceptar la idea de que sólo se pueden cubrir las necesidades básicas» sino que reclaman que tengan acceso «a los servicios de salud, educación, soporte psicológico e integración social en condiciones de igualdad» con los menores residentes de Baleares.

Y pese a la inacción total del Gobierno de Sánchez, reclaman al Consell elaborar y poner en marcha un plan estratégico de respuesta y atención a los menas que incluya «medidas de planificación, refuerzo de recursos y mecanismos de coordinación con otros instituciones y entidades» sin exigir en ningún momento un euro de ayuda, al Ejecutivo central socialista.