Baleares pedirá entrar en contingencia migratoria pese a no cumplir con los requisitos

El Govern balear que preside la popular Marga Prohens ha cuestionado la fórmula escogida por el Gobierno de Pedro Sánchez para fijar, a través de un real decreto, la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes (menas) de cada comunidad autónoma.

El Ejecutivo central ha cifrado la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas para niños y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto de España, que se concretan en 406 para Baleares.

«¿Por qué esta formula y no otra? ¿En base a qué? ¿Tiene base científica o reconocida dentro de Europa? No lo sabemos. Reiteramos la queja de falta de información en todos los procesos que lleva a cabo en este ámbito el Estado desde todos los ministerios competentes», ha afirmado la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas.

La también vicepresidenta segunda del Govern ha anunciado esta tarde que el Consell de Govern autorizará el viernes a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a presentar el que será el segundo recurso judicial de Baleares contra el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias.

Después de que el pasado marzo se recurriera ante el Tribunal Constitucional la modificación de la ley de extranjería que permite las derivaciones, ahora será el turno del real decreto aprobado el pasado 22 de julio y que procedimiento del propio reparto.

Estarellas también ha reiterado la intención del Govern de recurrir el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, aunque ha emplazado a conocer los detalles del mismo para dar detalles. «Tenemos que ver realmente cómo se ha regulado, lo único que tenemos es una nota de prensa. Hay que ver si esto es objeto de recursos y si se hace una resolución o una orden ministerial, o como se haga, sobre el reparto. Ese sería el momento en el que presentaríamos los recursos», ha señalado.

En cualquier caso, como ya ha matizado el Ejecutivo autonómico en varias ocasiones, la intención de estos recursos es que el Tribunal Supremo suspenda de forma cautelar la llegada de los 49 menores migrantes que previsiblemente tendrá que acoger Baleares, pero no el reparto a otras regiones del país.

En el momento en el que se active el reparto y se fije la cantidad de menores que llegarán a cada región, ha vaticinado Estarellas, el Gobierno tendrá que aprobar otro real decreto, una orden ministerial o una resolución que sea únicamente para Baleares.

«Nosotros iremos contra este acto administrativo y no paralizaremos para nada el reparto a otras comunidades autónomas», ha insistido en declaraciones que recoge Europa Press.

Baleares pedirá entrar en contingencia migratoria

La consellera de Presidencia ha asegurado que el Govern pedirá entrar en situación de contingencia migratoria pese a que todavía no triplica su capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes, tal y como establece el real decreto que regula el reparto.

Si la capacidad fijada este martes por el Gobierno para Baleares es de 406 plazas, tendría que acoger a 1.218 menores, cuando actualmente tiene a 682 tutelados por los cuatro consells insulares.

«Nos da igual si las cifras nos llegan o no nos llegan. Tenemos una situación un poco diferente a otras comunidades autónomas, porque tenemos una ruta de llegada. Las cifras no son comparables a las de Canarias, pero si seguimos así tal vez lo serán. Pediremos entrar en contingencia migratoria, porque no sabemos si en tres días llegarán 100 menores más», ha explicado.

La petición la trasladarán al Gobierno tan pronto como se publique el decreto aprobado este mismo martes por el Consejo de Ministros, el mismo que han anunciado su intención de recurrir ante el Supremo.

Estarellas ha puntualizado que la petición de entrar en contingencia migratoria en ningún caso sería para que Baleares pudiera derivar a algunos de los menores migrantes que tiene tutelados a otras regiones, que es a lo que habilita esta figura.

«No, nosotros no estamos analizando ni poniendo sobre la mesa que los menores que estamos atendiendo los distribuyamos a otras comunidades autónomas, entendemos que esa es la solución. Otra cosa es que estuviéramos en unos meses con 10.000 menores migrantes, que no pudiéramos… Lo que decimos es que ya tenemos un problema y que pedimos que se nos excluya del reparto», ha señalado.

Por contra, entrar en contingencia funcionaría como la declaración de una emergencia, que permitiría «hacer actuaciones más rápidas y que el Estado asuma la responsabilidad de la contingencia como actuaciones de origen desde Argelia para que no haya salidas o activar Frontex».

«De alguna forma, medidas para acabar con la raíz del problema, que es la consolidación de la ruta entre Argelia y Baleares», ha sintetizado.