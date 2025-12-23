Llegó para acabar con Mercadona y ahora está cerrando sus tiendas: adiós a este supermercado que es mítico

El Arco, uno de los supermercados con más solera de España, echará el cierre en los próximos días cuando se acaben las existencias de las 30 tiendas que le quedan al grupo en Asturias. Casi 40 años después de abrir su primer establecimiento, esta cadena competidora de Mercadona dice adiós ahogada por las deudas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el cierre de El Arco.

«Ante la cancelación del suministro de mercancías por parte de este proveedor y al no haber encontrado uno alternativo, la empresa se verá en la obligación de cerrar las tiendas por falta de abastecimiento tras la liquidación del stock existente en ellas», confirmó la empresa en un comunicado hace unos días, confirmando lo que era un secreto a voces: El Arco cierra dejando en la calle a 100 empleados que se tendrán que acoger a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Este grupo cerrará las últimas 30 tiendas que tiene repartidas en Asturias, que corresponden a 21 establecimientos El Arco, seis tiendas de Congelados Pingu y tres de La Quintana. Todos estos establecimientos cerrarán sus puertas una vez que se agoten las existencias después de no haber podido llegar a un acuerdo con el suministro de su principal proveedor, el Grupo Cuevas, que hace un año adquirió el 70% de una empresa ahogada por las deudas.

Cierra un supermercado competidor de Mercadona

Así que, tras abrir sus puertas en 1987 y llegar a convertirse en una gran cadena de supermercados, competencia de Mercadona, con 600 establecimientos y 700 empleados, El Arco cierra sus puertas por la grave. crisis económica que padece. Este es otro ejemplo más de la situación económica que padece el país, pese a que Pedro Sánchez siga empeñado en afirmar que la economía española va como un cohete.

El principio del fin para el grupo El Arco comenzó el pasado año cuando, ahogado por las deudas económicas, tuvo que vender prácticamente la totalidad de sus bienes al Grupo Cuevas. Todo gracias a una decisión insólita de la jueza Begoña Díaz, titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo. Debido a la importancia de esta cadena de supermercados dentro de Asturias, se dio el visto bueno para que la empresa, declarada insolvente, pudiera vender parte de su negocio en un plan de reestructuración que tenía como finalidad evitar el concurso de una compañía con 700 empleados y 90 millones de facturación.

Por ello, el Grupo Cuevas compró el 70% de la compañía haciéndose con 29 tiendas, entre las que se incluían 17 supermercados El Economato y 12 de El Arco. Además, en el paquete también se incluían dos centros logísticos, uno en Mercasturias y otro en La Felguera. Esta adquisición parecía haber aliviado la situación económica de esta histórica cadena de supermercados, pero un año después tendrán que cerrar las últimas 30 con las que se quedó en el último reparto. Además de comprar una parte de la sociedad, el Grupo Cuevas también ha sido el último abastecedor de productos para el resto de tiendas con las que contaba El Arco.

Adiós a un supermercado histórico

El Arco cierra después de una historia de cuarenta años en la que se consolidó como una de las cadenas de supermercados más importantes de la comunidad autónoma de Asturias, estando incluso al nivel de Mercadona. Durante este tiempo, esta cadena de supermercados llegó a abrir hasta 600 establecimientos con 700 empleados y una facturación de 90 millones anuales.

«Casi 50.000 clientes diarios hacen su compra en sus establecimientos gracias al mismo esfuerzo del primer día, pero repartido entre los más de 700 profesionales que forman Grupo El Arco», reza la página web de El Arco, donde se relata la historia de una cadena de supermercados que inició su camino en 1987 con la inauguración de El Arco de Sama en Langreo. Durante esta época, además de supermercados El Arco, también se abrieron otras tiendas como La Quintada, Congelados Pingu o Ensupunto.