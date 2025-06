Soy géminis y éste es el perfume de Mercadona que combina con mi personalidad: un olor fresco y exclusivo

¿Podríamos decir que existe un perfume para cada persona en función de su signo del zodiaco? Podría ser si analizamos la personalidad de los signos y a partir de ahí buscamos un perfume que defina a cada una de esas personalidades. Y en mi caso, que soy Géminis, con personalidad curiosa y entusiasta y cierto punto imprevisible, he de confesar que el perfume que mejor me define está en Mercadona, y además, es toda una novedad.

Había probado varios perfumes, y ninguno acababa de convencerme porque no me sentía identificada. Sin embargo, por fin he dado con uno que parece haber sido creado a la medida de mi personalidad geminiana: el Body Mist Vainilla Sunset de Deliplus, de Mercadona. Una bruma corporal que no sólo refresca e hidrata, sino que también captura ese espíritu dual y encantador que nos define. Dulce pero con carácter, suave pero con presencia, y con un aire envolvente que deja huella. Porque, seamos honestos: quienes somos Géminis no nos conformamos con cualquier cosa. Buscamos lo original, lo especial, lo que se sale de lo común. Y este perfume, aunque accesible y fácil de encontrar, tiene algo que lo hace distinto. Te lo cuento en detalle para que tú también puedas descubrir si es tu fragancia ideal.

El perfume Mercadona que combina con la personalidad

El mist Vainilla Sunset de Mercadona es el mejor perfume para definir a alguien de espíritu joven y siempre curioso tal y com es un buen géminis, pero su aroma es tan increíble que me atrevería a decir que puede llegar a combinar con todo el mundo, sin importar su signo zodiacal. Se trata de una bruma ligera que se puede aplicar tanto en el cuerpo como en el cabello, ideal para quienes están siempre en movimiento. No es un perfume invasivo ni recargado, sino una caricia sutil que acompaña sin molestar, y que se puede reaplicar a lo largo del día sin saturar.

Pero no por ser ligera pierde intensidad. Todo lo contrario. Este body mist se queda contigo más tiempo del que imaginas, especialmente si lo aplicas después de la ducha, cuando la piel está limpia y receptiva. Ahí es cuando su aroma se despliega con más fuerza y se convierte en una especie de sello personal: algo que no se ve, pero se siente.

Notas dulces con un toque de frescura: el equilibrio perfecto

Lo que más me sorprendió al probar el Vainilla Sunset fue su capacidad para mezclar el dulzor con una sensación cítrica y limpia. Según Mercadona, las notas olfativas principales son limón, merengue y vainilla. Y aunque la combinación suena golosa, en la práctica no resulta empalagosa. Al contrario: el limón aporta ese primer golpe fresco, vibrante, como una chispa de energía que se funde con la calidez envolvente del merengue y la vainilla.

Es como si el perfume tuviera dos caras, como Géminis: una más luminosa y juguetona, y otra más suave y acogedora. Lo suficientemente dulce como para resultar romántico, pero sin renunciar a esa vitalidad que nos caracteriza. Ideal tanto para un día de trabajo como para una tarde tranquila, para una cita o simplemente para estar bien contigo misma.

Un frasco sencillo que esconde una joya

El envase del Vainilla Sunset no pretende deslumbrar, y eso también tiene su encanto. Se presenta en un frasco de 250 ml, transparente, cómodo de usar y fácil de llevar. Nada complicado: simplemente un diseño limpio, funcional, que deja todo el protagonismo al contenido. Y eso, en realidad, es muy Géminis también: no necesitamos brillar con fuegos artificiales, porque tenemos luz propia.

Además, el tamaño es más que generoso para su precio de tan sólo 4 euros.Un detalle que no pasa desapercibido si tenemos en cuenta lo duradero que resulta el aroma y lo versátil que es este mist para el día a día. Puedes guardarlo en el bolso, en la mochila del gimnasio o incluso en la guantera del coche. Siempre está ahí para darte ese plus de frescura cuando lo necesites.

¿Y si te apetece cambiar? Otras fragancias de la misma colección

Aunque Vainilla Sunset es mi favorita por lo bien que encaja con mi forma de ser, lo cierto es que Mercadona ha dado en el clavo con toda su colección de Hair & Body Fragance Mist. Cada una tiene su personalidad, y según el día o tu estado de ánimo, puedes jugar a ser una versión distinta de ti misma.

Si necesitas un chute de frescura frutal, prueba Amatista Glow: una mezcla de frambuesa, jazmín y musk que huele a limpieza, energía y vitalidad. Ideal para esas mañanas en las que quieres empezar con buen pie, con una sensación chispeante y femenina que no empalaga.

Por otro lado, si te apetece algo más envolvente y diferente, Pistacho Cream es una joya inesperada. Combina pistacho, caramelo y sándalo para dejar una estela cálida, reconfortante y un poco gourmet. Es perfecta para días más tranquilos, cuando te apetece algo que te abrace desde la piel sin dejar de ser sofisticado.

Lo mejor de todo es que estas brumas están pensadas para eso: para acompañarte, y ya se han convertido no sólo en mis favoritas sino en las muchos clientes de Mercadona, hasta el punto de haberse agotado en muchas tiendas. No lo dudes entonces y si ves la de vainilla o las otras dos, ¡no las dejes escapar!