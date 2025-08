La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha destituido al consejero extremeño de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, ex militante de Vox, por haber falseado su currículum con una licenciatura que no existía. Higuero recogió en su currículum una licenciatura en Marketing por la Universidad CEU San Pablo en 1993, 20 años antes de que se graduara la primera promoción.

Higuero fue el primer consejero rebelado contra el líder de Vox, Santiago Abascal, tras anunciar la ruptura de Vox con el PP en los Ejecutivos autonómicos donde gobernaban en coalición: Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura. Aquella decisión se tomó después de que el PP aceptase el reparto obligatorio de 400 de menores extranjeros no acompañados, conocidos como menas, procedentes de Canarias y Ceuta.

Higuero tramitó su baja como militante de Vox para continuar en el Ejecutivo de Guardiola. «Entiendo el giro que ha tomado Vox, pero no lo comparto y no lo puedo defender. Nos han cambiado las reglas a mitad de partido y no me parece leal», indicó señalado en una rueda de prensa en plena vorágine.

El hasta este jueves consejero extremeño contaba con una trayectoria política profesional está vinculada a Extremadura. Empezó su carrera como trabajador en Sierra de San Pedro S.L., empresa dedicada a la «caza captura de animales y servicios relacionados con las mismas» y cuya actividad se desarrolla en la sierra que lleva el mismo nombre y que se ubica en la cordillera de los Montes de Toledo, en Cáceres. Durante 14 años fue presidente de la Asociación de Profesionales de Caza de Extremadura, concretamente entre 2009 y 2023. Actualmente, es director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca.

Evitó marcharse cuando salió Vox

Higueros había entrado en el Gobierno de Extremadura en octubre de 2023. Sustituyó en el cargo a la que fuera su compañera de Vox Camino Limia. «No hay consejería de Vox, lo que hay son consejerías del Gobierno de Extremadura», recalcó en una entrevista concedida a Región Digital. Unos meses después ha remarcado que continuará en el cargo dentro del Gobierno del PP en la comunidad autónoma y a pesar de la ruptura de Vox con los de Alberto Núñez Feijóo.

«Entiendo el giro que ha tomado Vox, pero no lo comparto y no lo puedo defender. Yo me uní a este proyecto, el proyecto era defender a Extremadura, que Extremadura avanzara, sacar a Extremadura de esas políticas de izquierdas que nos tenían absolutamente en la última cola de todo», aseguró Higuero en la rueda de prensa protagonizada con María Guardiola el día que se mantuvo en el cargo en contra de su partido.

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en Extremadura deseó «lo mejor» a Vox, aunque no reveló la respuesta que le dio la dirección nacional del partido de Santiago Abascal tras comunicarle que pretendía mantener su cargo en el Ejecutivo autonómico.