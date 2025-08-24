Madrid entre libros: 150 años de la Biblioteca Histórica Municipal

Madrid entre libros es la propuesta cultural que conmemora los 150 años de la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid, una institución clave en la preservación de la memoria de la capital. Este proyecto se centra en difundir el valor cultural y social de la biblioteca, así como los fondos que integran sus diversas colecciones, invitando al público a redescubrir la riqueza patrimonial que esta alberga.

Una exposición recorre la memoria cultural y social de la ciudad

La exposición se articula en torno a tres grandes ejes temáticos que dialogan entre sí: la ciudad de Madrid en el siglo XIX, la figura de Ramón de Mesonero Romanos como cronista imprescindible de la vida madrileña de la época y la propia Biblioteca Histórica Municipal junto con sus colecciones más representativas.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Madrid ofrece una mirada hacia la historia de la ciudad y la relevancia de preservar y promover el patrimonio (tanto bibliográfico como documental), acercándolo a las nuevas generaciones.

Una travesía por el Madrid del siglo XIX

Llevando al visitante a la vida cultural y urbana de Madrid en una época que se caracterizaba por la evolución de la ciudad y sus instituciones.

Los fondos seleccionados muestran cómo era la sociedad madrileña de antes, cómo ha ido evolucionando y sus referentes culturales.

A través de documentos originales, planos, grabados y publicaciones, la exposición permite comprender la transformación de Madrid en un contexto histórico de modernización, urbanismo y vida social. Recorrido que se convierte en un testimonio visual y narrativo que enriquece la memoria colectiva de la ciudad.

La exposición también se enfoca en Ramón de Mesonero Romanos, cronista que ha sido considerado una de las voces más importantes para comprender la ciudad madrileña en el S. XIX. Las observaciones de Ramón de Mesonero Romanos sobre las costumbres, personajes y contextos urbanos han sido cruciales para poder entender la identidad de la capital a lo largo de los años. También cuenta con la idea innovadora de una proyección en 3D que consigue recrear el despacho del cronista.

De esta manera, el legado de Mesonero Romanos va más allá de un papel y se proyecta en el presente.

Madrid entre libros: el tesoro de la Biblioteca Municipal

La Biblioteca Histórica Municipal de Madrid es una institución que custodia un legado lleno de valor. Esta exposición cuenta con varios fondos bibliográficos y documentales procedentes de la biblioteca y de otras entidades culturales.

Entre las piezas exhibidas figuran documentos del Archivo de Villa, ejemplares de la Hemeroteca Municipal, impresos de la Imprenta Municipal-Artes del Libro, piezas del Museo de Historia de Madrid y obras procedentes de la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid. A ello se suman piezas del Museo del Romanticismo y del archivo privado de Ricardo Donoso-Cortés, lo que enriquece notablemente la diversidad de materiales. Resaltando la relevancia de la biblioteca como patrimonio cultural madrileño, y refuerza su papel como un espacio de encuentro para investigadores y ciudadanos.

Madrid entre libros estará abierta al público hasta el 14 de septiembre. Te dejo aquí el horario:

Lunes: Cerrado

Martes a sábado: 10:00 h – 14:00 h / 17:30 h – 20:00 h

Domingos y festivos: 10:30 h – 13:30 h

El acceso a la exposición: Madrid entre libros supone una oportunidad única para explorar la riqueza cultural de Madrid y celebrar los 150 años de una institución esencial en la historia de la ciudad. La Biblioteca Histórica Municipal no es solo un lugar que resguarda libros y documentos, sino un lugar lleno de memoria e identidad de la capital.

Si estás interesado en saber qué más puedes hacer en la capital este fin de semana, te lo dejo aquí: Descubre qué planes hacer este fin de semana en Madrid.