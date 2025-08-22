Descubre qué planes hacer este fin de semana en Madrid

Madrid no descansa ni en verano; los planes en la capital siguen en alza y, aunque se tiende a pensar lo contrario, sigue habiendo muchas cosas que hacer. A pesar de que el clima no invita a realizar muchas actividades, el ocio madrileño se ha adaptado a las necesidades de los ciudadanos para mejorar el disfrute y para que nadie tenga excusa para no asistir.

Precisamente, una de las muchas cosas por las que la ciudad madrileña destaca es por la gran variedad de planes que se pueden hacer en ella, porque es muy difícil que una misma actividad se repita, porque si algo te da Madrid es alternativa, variedad y, sobre todo, un ambiente único para que no te lo pienses dos veces antes de salir de tu casa. Incentivos hay de sobra. Eso sí, los planes en Madrid se ajustan y se han programado para que muchos de ellos den comienzo a partir de la puesta del sol, debido a la ola de calor que está teniendo lugar a lo largo de estas semanas en muchas regiones de España.

Noche de bienvenida en: Civitas Metropolitano

El templo rojiblanco está preparándose para dar comienzo a una temporada en la que hay muchas ilusiones puestas en el equipo de la ciudad. Este próximo sábado 23 de agosto a las 19:30 horas, tras una larga espera, los ansiados nuevos fichajes como Baena, Almalda o Cardoso se estrenarán como futbolistas colchoneros en casa, con su gente, en un partido cargado de tensión contra el Elche Club de Fútbol.

Fuentes de Torrejon

Cada fin de semana, el Parque Europa de Torrejón de Ardoz acoge un espectacular espectáculo gratuito de luz, agua y sonido. Hasta el 28 de septiembre, los viernes se proyecta “Locos X los 80”, los sábados la novedad “Energy” y los domingos “Happiness”. Todas las funciones comienzan a las 22:30 horas y tienen lugar en el Teatro Griego, con capacidad para unas 700 personas, la mejor ubicación para disfrutar del show. Este evento se ha consolidado como uno de los principales atractivos culturales del verano en la zona.

Conciertos Candelight

Candlelight, el evento de música que se creó con el objetivo de rendir tributo a los grandes músicos o grupos musicales, continúa con su programación este próximo 23 de agosto en el Círculo de Bellas Artes con el show de Queen vs Abba. El evento músical continuará al día siguiente en el hotel Four Seasons con una representación de las mejores bandas sonoras del músico Hans Zimmer

Teatros títeres del Retiro

El Teatro de Títeres de El Retiro, gestionado por el Ayuntamiento de Madrid, ofrece cada fin de semana una programación gratuita y permanente para todos los públicos en un entorno al aire libre. Durante el verano, las funciones se celebran por la tarde y las entradas pueden descargarse sin coste los viernes a partir de las 10:00 horas. Además, del 20 al 31 de agosto se desarrolla el festival FIT Madriz, con doce espectáculos a cargo de compañías nacionales e internacionales. La mitad de las propuestas están dirigidas al público juvenil y adulto, junto a talleres formativos gratuitos.

Madrid demuestra que el verano no es un freno para el ocio, sino una oportunidad para reinventar sus propuestas culturales y de entretenimiento. Desde el deporte hasta la música, pasando por espectáculos visuales y teatro al aire libre, la capital ofrece alternativas para todos los gustos. La ciudad se adapta al calor y multiplica los planes nocturnos, garantizando experiencias únicas. En definitiva, Madrid confirma cada fin de semana que es un lugar vibrante, lleno de vida y de opciones que invitan a salir y disfrutar.