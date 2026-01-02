La Guardia Civil intercepta a un conductor con matrículas falsas y sin permiso

La Guardia Civil de la Agrupación de Tráfico de Illes Balears ha investigado a un varón de 55 años de edad por circular con placas de matrículas

falsas y sin permiso de conducir, en la isla de Mallorca.

Los hechos se remontan al pasado 21 de diciembre, cuando una patrulla de la

de la Guardia Civil se encontraba realizando un control en la autopista Ma-13, en el término municipal de Marratxí; donde procedieron a identificar a un conductor de un turismo con matrícula española, que no presentaba el distintivo de la inspección técnica de vehículos.

Los agentes de la Benemérita pudieron constatar tras realizar las comprobaciones oportunas que las placas de matrícula que llevaba el vehículo no correspondían con la marca y modelo del vehículo que se encontraban controlando, además de constatar que el conductor se encontraba inhabilitado para conducir, al constarle una pérdida de vigencia del permiso de conducción por sentencia judicial, por lo que los agentes de la Guardia Civil procedieron a la inmovilización del vehículo, así como a investigar al conductor por un delito de falsedad documental por llevar las placas de matrículas no correspondientes con el vehículo, con el que podría enfrentarse a penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses; además de un delito contra la seguridad vial por conducir sin permiso, castigado en el Código Penal con penas de prisión de 3 a 6 meses, multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.