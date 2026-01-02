Detienen a un hombre en Artà por tráfico de drogas ocultas en un bote de Lacasitos

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 40 años de edad por un delito de tráfico de drogas en la localidad de Artá. Los hechos se remontan a la tarde del día 01 de enero, cuando agentes de la Guardia Civil de la Unidad de Seguridad Ciudadana de las Islas Baleares realizaban un punto de verificación en una de las salidas de la localidad anteriormente mencionada.

En el transcurso de la realización del dispositivo operativo, los

agentes de la Benemérita observaron la presencia de un vehículo que

realizó una maniobra inusual y por ello, procedieron a dar el alto e

introducirlo en la zona de seguridad del dispositivo donde se procedió

a la identificación del conductor y control del vehículo.

Los agentes de la Benemérita localizaron en el interior del vehículo, un recipiente que contenía 26 dosis en envoltura de plástica con lo que parece ser una sustancia polvorienta de color blanquecina, tratándose de cocaína, así como un total de 275 euros. Las dosis de droga estaban ocultas en un bote de Lacasitos, pero fueron descubiertas.

Por lo que los agentes de la Guardia Civil procedieron a su detención por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas para su puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente.