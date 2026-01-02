El significado oculto de las zapatillas colgadas en los cables de la luz en algunas ciudades

En numerosos barrios, es común ver zapatillas colgando de los cables eléctricos. Pero, ¿qué significa realmente esta práctica? Existe la creencia popular de que marca las áreas donde se vende droga, aunque esta idea está lejos de ser cierta. El significado puede cambiar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres. Aquí te explicamos la verdad detrás de las zapatillas colgadas en los cables de las ciudades.

Por qué hay zapatillas colgadas de cables en las ciudades

Se piensa que esta tradición empezó en Estados Unidos en torno a 1960, aunque algunos sostienen que empezó en el Reino Unido. Independientemente de sus orígenes, poco a poco se hizo común ver zapatillas o botas colgadas de cables. Algunos asocian esta tradición con el fin del servicio militar, como celebración para los que terminaron su entrenamiento.

Otros creen que esta costumbre se asocia con acontecimientos importantes dentro de la comunidad, como un nacimiento o una boda. En lugar de arrojar arroz a los novios, se arrojaban zapatillas y, al final de la fiesta, se colgaban de los alambres.

Pero la versión más generalizada es que ver zapatillas colgadas en los cables de algunos barrios indica que en esa zona se vende drogas. Una teoría que no tiene sentido, ya que no es buena idea que los traficantes de drogas anuncien sus actividades de forma tan obvia y visible.

Otra teoría es que las zapatillas colgadas podrían formar parte de una despedida simbólica cuando una persona fallece. Si alguien muere, se cuelgan así sus zapatos a modo de homenaje.

¿Hay algún estudio sociológico?

Hay alguna investigación o estudio sociológico que explique más a fondo por qué las personas tienden a colgar zapatillas de los cables, más allá de las teorías populares? Aunque las teorías populares sobre el significado de las zapatillas colgadas son abundantes, hasta el momento no existe un consenso definitivo.

Sin embargo, algunos investigadores sugieren que este fenómeno podría estar relacionado con la expresión de identidad juvenil, la creatividad urbana o la simple diversión. Estudios sociológicos más profundos podrían proporcionar una comprensión más completa de esta práctica y sus implicaciones culturales.