La forma correcta de llamar a un grupo de pingüinos que muy pocos conocen
Hay una forma correcta de llamar a un grupo de pingüinos que muy pocos conocen y que puede darte una idea de lo especiales que son estos animales. No estamos acostumbrados a verlos ya que, en nuestra lengua, no existe la posibilidad de contemplar un grupo de estos animales. Pero en otras lenguas, de sitios donde hay pingüinos han inventado una palabra para referirse al grupo de ellos que deberemos conocer en primera persona. Un giro radical que hasta el momento desconocíamos que podríamos empezar a ver llegar.
Muy pocos conocen esta manera de referirse a un grupo de estos animales que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Una lengua que debe describir el mundo que le rodea y que, sin duda alguna, vamos a redescubrir en estas próximas jornadas. Los pingüinos que quizás hasta ahora no éramos conscientes del peso que tenían, van cobrando protagonismo, a medida que sabemos su origen u los puntos en los que aparecen estos animales tan singulares. Esta palabra te ayudará a entender la forma en la que nos referimos a estos animales que pueden darnos alguna que otra sorpresa.
Son muy pocos los que conocen esta palabra
Nos puede hacer ganar un concurso de la televisión o sacar tema de conversación, esta palabra muy pocos la conocen ya que no tiene ni un elemento que la equipare en español. Simplemente nos llega de lejos, de la misma forma que nos servirán para conocer un poco más a estos animales.
Los pingüinos son unos animales que viven en unas condiciones muy concretas, son pocos los lugares en los que podremos redescubrir lo mejor de este animal que puede acabar siendo esencial en estos días en los que realmente cada detalle cuenta de forma diferente.
Pocos podrían conocer una forma de referirse a estos animales que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar. A medida que nuestra curiosidad crece o, simplemente queremos sumergirnos de lleno en un vocabulario que es capaz de agrupar a todos los animales.
Un grupo de pingüinos tiene una forma de referirse a ellos de una manera diferente, siempre y cuando seamos conscientes de la manera en la que podemos llamar a unos animales que realmente nos pueden dar algunas señales de cambios o de determinadas formas de referirnos a ellos.
Esta es la forma correcta de llamar a un grupo de pingüinos
Los expertos de World animal protection nos dan una una serie de datos sobre los pingüinos que pueden sorprendernos, incluidos la manera en los que los llamamos si van en grupo. Un nombre que difícilmente puede olvidarse y que cambia en función si están en tierra o en agua. Toma nota de algunas de las curiosidades que nos explican:
- Los Pingüinos no tienen dientes. Los pingüinos son aves y las aves no tienen dientes. Aún así, puede que te asustes la primera vez que veas dentro de la boca de un pingüino, ya que tiene púas aserradas en la parte superior de la boca que pueden usarse para descomponer sus alimentos.
- Los pingüinos se encuentran únicamente en el hemisferio sur. Quizá puedas pensar que los pingüinos se encuentran en cualquier lugar frío, ellos principalmente viven en una variedad de climas distintos en el Hemisferio Sur y están más concentrados en la Antártica. Únicamente el pingüino de Galápagos se ha encontrado al norte de la línea del ecuador.
- Existen 18 especies de pingüinos. Este es un tema muy debatido en el mundo de la ciencia de los pingüinos. Tradicionalmente, el número de especies de pingüinos a nivel mundial es de 17. En 2006, se cambió este número a 18, cuando se empezó a reconocer al pingüino saltarrocas como dos especies distintas: el pingüino saltarrocas austral y el pingüino saltarrocas norteño. Los científicos alrededor del mundo han empezado a ver más de cerca a los otros pingüinos y se han dado cuenta que quizá también existan más especies o subespecies.
- Los pingüinos se originaron en Australia. Aunque principalmente se les asocia con la Antártica, investigaciones recientes muestran que el ancestro común de los pingüinos modernos apareció por primera vez cerca de las costas de Australia, Nueva Zelanda, y algunas otras islas del Pacífico Sur hace unos 22 millones de años.
- El pingüino más pequeño mide tan solo un pie (30.48 cm) de altura. El adorable pingüino azul, el cual se encuentra cerca de las costas de Australia y Nueva Zelanda, mide entre 12-14 pulgadas (30.48 – 35.56 cm) de altura. Aunque sean pequeños, pasan la mayor parte de su tiempo retozando en el océano.
- Los pingüinos son monógamos. Pero sólo por la temporada. Cada temporada de apareamiento, los pingüinos escogen una pareja con quien se mantienen durante la temporada completa. Sin embargo, un pingüino puede o no escoger la misma pareja el año siguiente.
- El pingüino viviente más grande es el pingüino emperador. El pingüino emperador crece hasta las 45 pulgadas (114.3 cm) de estatura, alcanzando casi 4 pies (121.92 cm) de altura. Sin embargo, la evidencia fósil en Nueva Zelanda muestra que hace unos 30 millones de años existieron pingüinos del tamaño de seres humanos.
- Un grupo de pingüinos en el agua se llama una balsa, sin embargo en la tierra, el grupo se llama una colonia
- Los pingüinos no pueden volar. En cambio, sus alas han evolucionado específicamente para nadar.