Sergio Ramos irrumpe como posible comprador del Sevilla

El nuevo año 2026 comienza con una noticia que podría cambiar de arriba a abajo uno de los clubes más importantes en el fútbol español como es el Sevilla FC. Y es que uno de los jugadores más importantes de su historia como es Sergio Ramos estaría interesado en comprar el club. Sería uno de los movimientos más sorprendentes de este nuevo año y acaba de empezar.

Sergio Ramos ha dado un paso más en su carrera deportiva. Tras dejar Monterrey hace unos meses, el defensa hispalense todavía no se ha retirado del fútbol y busca un equipo donde pueda acabar dando sus últimos pasos en el fútbol.

Antes de eso, el ex jugador sevillista se ha situado como uno de los posibles compradores del Sevilla. Lo que podría dar un cambio radical en el futuro del club andaluz. El defensa español se ha posicionado como líder un grupo de inversores con verdadero poder que quiere pujar por las acciones del Sevilla.

El famoso fondo americano era uno de los mejor posicionados para comprar el Sevilla. Pero diversas fuentes apuntan que ahora están muy lejos de la compra del club sevillista. El precio de las acciones ha bajado y es por eso que Sergio Ramos coge fuerza para poder ser uno de los compradores.

La Cadena Cope informa que los máximos accionistas del Sevilla ya conocen la oferta en firme de Sergio Ramos y las intenciones claras del ex sevillista de comprar el club. Añaden, además, que la oferta del camero es la más importante que se ha hecho hasta el momento para comprar la entidad andaluza.