Locura en el mundo de la música: Sergio Ramos va a estar en los Latin Grammy y ésta es la razón

Se ha desatado una locura en el mundo musical y nosotros sabemos el motivo. Sergio Ramos atraviesa una etapa de cambios profundos que ha llamado la atención tanto de los aficionados al fútbol como de los seguidores de la música. Después de una carrera que le ha posicionado como uno de los defensas más icónicos de su generación, el sevillano puso fin a su larga etapa en el Real Madrid, donde jugó durante 16 años, y vivió una breve experiencia en el Paris Saint-Germain antes de firmar con el Club de Fútbol Monterrey, en la primera división de México.

Tal y como hemos informado en la sección de deportes de OKDIAIRO, su contrato con el club mexicano se extiende hasta diciembre de 2025, pero Ramos ya ha anunciado que planea retirarse definitivamente en uno o dos años, lo que marca un punto de inflexión en su vida profesional. Este momento de transición supone cerrar un capítulo exitoso en el deporte y también abrir la puerta a nuevas oportunidades y desafíos fuera del terreno de juego, en los que su ambición y creatividad parecen jugar un papel clave.

Sergio Ramos saca su primera canción

El salto de Sergio Ramos a la fama se produjo en 2006, cuando fichó por el Real Madrid en plena era de los llamados Galácticos, una etapa que reunió a algunas de las estrellas más reconocidas del fútbol mundial. Durante su estancia en el club blanco, Ramos destacó por su capacidad de liderazgo y recibió muy buenas críticas por parte de los expertos.

Su trayectoria estuvo marcada por momentos inolvidables, como el gol que anotó en la final de la Champions League de 2014, así como por numerosas jugadas defensivas que demostraron su inteligencia táctica y valentía en el campo.

Tras su etapa en el Paris Saint-Germain y una breve vuelta al Sevilla FC, Ramos comenzó a explorar una faceta que hasta entonces había permanecido más en segundo plano: su interés por la música. Aunque ya había colaborado en canciones de otros artistas, como Otra Estrella en tu Corazón de Demarco Flamenco y La Roja Baila junto a Niña Pastori, fue a finales del verano de 2025 cuando decidió dar un paso adelante y lanzar su primer single en solitario, titulado Cibeles. Esta representa un nuevo reto artístico y refleja su relación personal con la historia y los recuerdos que atesora del Real Madrid. Con este lanzamiento, Ramos deja claro que su talento y deseo de superación no se limitan al fútbol.

Sergio Ramos, a los Grammy

Como decimos, Cibeles es mucho más que un simple debut musical: se trata de un proyecto cargado de emociones y recuerdos personales. En la letra, Ramos aborda su salida del Real Madrid, al que describe como un «viejo amor», y expresa con claridad que su marcha no fue enteramente voluntaria, sino una decisión impuesta por las circunstancias.

La canción funciona como una especie de relato íntimo, donde el futbolista plasma sus sentimientos respecto a un período fundamental de su vida, transmitiendo tanto su nostalgia como su resiliencia. Este primer proyecto en solitario también evidencia su ambición, ya que el sevillano no oculta su deseo de lograr reconocimientos importantes, incluyendo un Grammy, dejando entrever que su compromiso con la música es tan serio y decidido como lo fue con su carrera deportiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Latin Recording Academy (@latingrammys)

El giro hacia la música ha tenido un impacto inmediato y significativo: Sergio Ramos ha sido confirmado como uno de los presentadores de la ceremonia de los Latin Grammy 2025, que se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas. Aunque aún no compite como candidato a un premio, su participación en este evento le permitirá estar en el centro de la industria musical y compartir escenario con artistas de renombre internacional.

Pilar Rubio apoya a su marido

En la gala de los Grammy, Ramos no estará solo, sino que compartirá el escenario con músicos como Enrique Bunbury, Yandel, Trueno, Mon Laferte y Nicki Nicole, entregando premios a los ganadores de cada categoría. La ceremonia también contará con actuaciones ya confirmadas de artistas de renombre como Alejandro Sanz, Rauw Alejandro, Carlos Santana y Nathy Peluso, garantizando un espectáculo de alto nivel y un despliegue artístico impresionante.

Para el protagonista de nuestra noticia, esta oportunidad simboliza un reconocimiento a su incursión en la música y le permitirá mostrar al mundo su versatilidad, demostrando que puede destacar y reinventarse en ámbitos completamente distintos al fútbol. Tal y como él mismo ha explicado, siempre ha contado con el respaldo de su mujer, Pilar Rubio. De hecho, nadie le entiende mejor que ella, pues la comunicadora también se vio en una situación parecida en su momento: era reportera, de ahí pasó a ser presentadora y después a protagonizar una serie en Telecinco. Por eso, nosotros nos preguntamos: ¿Cuál será la próxima noticia que recibiremos de la pareja?