Sergio Ramos no para. El central, que se encuentra desde verano sin equipo, ha publicado un vídeo en el que aparece entrenándose el día de Nochebuena. El sevillano se machaca a la espera de un nuevo proyecto que le permita prorrogar su carrera deportiva. Mientras tanto, no descansa casi ningún día, ni quiera en una fecha tan especial como el 24 de diciembre.

Ramos publicó en sus redes sociales un vídeo en el que aparece ejercitándose. El que fuera jugador de Sevilla, Real Madrid y PSG es agente libre desde que finalizara su segunda etapa en el conjunto hispalense. A pesar de las ofertas que ha tenido para continuar su carrera, el jugador las ha rechazado. Sin embargo no se cierra puertas a poder jugar muy pronto de nuevo.

En las últimas semanas, su nombre se ha relacionado con el fútbol sudamericano. Tanto equipos de Argentina, entre los que figura Boca Juniors, como de Brasil, donde aparecen Corinthians, Flamengo, Vasco de Gama o el campeón de la Libertadores y del Brasileirao, Botafogo. Sin embargo, se han quedado en rumores, puesto que a pocos días de que se dé por abierto el mercado de fichajes de invierno, Ramos continúa en busca de nuevo equipo que le permita alargar su ya dilatada carrera como futbolista.

Sergio Ramos no quiere perder el estado de forma en el que se encuentra. Sabe que, en caso de fichar por un equipo en enero, tendrá que ofrecer un rendimiento inmediato. Por ello, aprovecha hasta el día de Nochebuena para machacarse haciendo ejercicio. El central ha tenido varias posibilidades de jugar en la élite, puesto que ha recibido multitud de ofertas, pero ninguna le encajaba. El ex jugador del Real Madrid no tira la toalla y busca la forma de regresar al más alto nivel lo antes posible. Por ello, no descansa ni un sólo día en sus entrenamientos.