Slow Fashion Next quiere que imaginemos un futuro ilusionante para la industria de la moda. Por eso su 12ª Jornada de Moda Sostenible lleva este año la palabra “Imagina” como lema.

Más de 60 expertos se reunirán los días 22 y 23 de mayo en el Real Jardín Botánico del CSIC en Madrid en esta nueva edición del evento de referencia en sostenibilidad textil en habla hispana.

Entre los participantes, destacan nombres como los de Javier Molina, ingeniero textil y divulgador líder en LinkedIn; Valentina Nardi, directora de la Cátedra Bali en Francia; Paula Baldó, autora de la Guía Antigreenwashing del Ministerio de Consumo; Cecilia Peña, activista del comercio local y de proximidad; Igor González, especialista en gestión de residuos textiles; Susana Piñar Álvarez, diseñadora y fundadora de la marca andaluza Susana Álvarez y Maribel Herranz Miguel, experta en inteligencia artificial aplicada a procesos sostenibles.

Sobre todo lo que va a dar de sí esta jornada hablamos con Gema Gómez, fundadora y directora de Slow Fashion Next, en esta entrevista.

OKGREEN: Desde Slow Fashion Next se dice que la industria de la moda está viviendo «un momento crucial». ¿En qué sentido?

GEMA GÓMEZ: En estos últimos años, desde que se puso de moda la «moda sostenible», todas las pequeñas marcas y empresas que habían sobrevivido antes de la pandemia han ido cayendo.

Creo que es un momento fundamental para reflexionar sobre ello, para saber por qué estas empresas que nacen con ADN sostenible no pueden sobrevivir; por qué cada año sube la producción de materiales de manera exponencial, sobre todo de materiales realizados con fibras sintéticas; qué está pasando para que, cuanto más se habla de ello, menos sostenible sea la moda.

Creo que es un momento interesante para decidir qué tipo de moda queremos, si una que explota personas y recursos y que fomenta un consumo que no necesitamos, es decir, el modelo fast fashion y ultra fast fashion; o una realizada con sentido, que no produce más de lo que es necesario, que cuida la cadena de valor, tanto a las personas como los entornos donde se produce.

P.: El título de esta 12ª jornada es Imagina. ¿Qué es lo que tenemos que imaginar en relación con el futuro de la moda?

R.: Al leer la guía de competencias verdes de la Unión Europea, uno de los aspectos claves que mencionaba era que estábamos perdiendo la capacidad de imaginar futuros positivos, que es algo clave porque si no imaginas algo, no puedes crearlo. De ahí surgió la idea de centrar la jornada de este año en las soluciones reales y fomentar la imaginación positiva en este sector.

Los que llevamos tiempo en este ámbito de la sostenibilidad aplicada a la moda ya conocemos los desafíos, especialmente nuestra comunidad, y es hora de trascender. Estamos pidiendo a ponentes y moderadores que hagan un esfuerzo por centrarse en esas soluciones que sirvan de inspiración y que volvamos de la jornada con las pilas puestas.

P.: ¿Ha llegado el momento de cambiar la comunicación para apostar por mensajes capaces de ilusionar y de movilizar?

R.: Para responderte a esta pregunta te diré lo que vivimos en la presentación de la serie Hope, en el cine Capitol. Recuerdo la ilusión de ver a un antiguo pescador contar cómo habían recuperado los corales y los peces en Cabo Pulmo (México), o de ver al representante de Alvelal contar su propósito de hacer de Murcia una biorregión regenerada… quiero esto en la moda, pero para conseguirlo, necesitamos una comunidad amplia y vibrante.

Ya tenemos muchos perfiles muy interesantes con nosotras, como el de Raúl González, de Ecodicta, con quien trabajamos el IVA Verde, o Javier Molina, ingeniero textil que está removiendo el sector en Linkedin, y muchos otros, pero tenemos que ser más.

El cambio viene siempre desde lo colectivo, con una visión positiva y actuando juntos. Esa es la comunicación que queremos, pero para eso también necesitamos apoyo de gobiernos, de subvenciones, de impuestos a la moda que no cumple con estos requisitos.

Y por supuesto, necesitamos a los consumidores y consumidoras, el eslabón que nos falta en esta cadena, sin su apoyo, por mucho que hagamos y creemos, no conseguiremos nada.

P.: Y dentro de las soluciones, ¿cuáles serían las más ilusionantes de cara al futuro del sector?

R.: En enero lanzamos nueve propuestas sobre las que reflexionar. Hay aspectos que son necesarios, como por ejemplo saber qué va a pasar con el pasaporte digital de producto, que si bien es una herramienta fundamental para que los consumidores puedan elegir de manera más consciente con mejor información, no podemos dejar de lado aspectos como la cantidad de energía que van a consumir estos datos, cómo se va a almacenar y cómo se va a compensar.

Este tipo de diálogos también hay que tenerlos, la realidad es la que es y tenemos que aprender a mirarla de frente en estos tiempos inciertos que vivimos.

Sin embargo, hay otros aspectos de este sector que muchas veces quedan apagados por el sistema actual de moda fast fashion y ultra fast fashion y que son los que nos dan ilusión y esperanza.

Como, por ejemplo, las materias regenerativas, capaces de fomentar biodiversidad y capturar CO₂, o materias que provengan de materiales como subproductos, algas u hongos.

También hay que hablar del talento y la creatividad. Este es un país con talento a raudales, deberíamos tener como prioridad canalizar ese talento de manera positiva, que sirva para alegrarnos la vida y por qué no, que sirva para generarnos ingresos.

P.: En relación con el citado pasaporte digital de producto (DPP, por sus siglas en inglés), sobre el que también se va a hablar en la jornada. ¿Cuáles son sus principales beneficios desde el punto de vista de la transparencia y la trazabilidad de la prenda?

R.: El DPP es una herramienta fundamental de información. Consiste en una recopilación digital de información clave sobre un producto. Será consultable por medios como un código QR o una etiqueta NFC.

Aún no sabemos cómo será definitivamente, pero se espera que contenga información sobre materiales y origen, huella de carbono y huella ambiental, información sobre durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad, entre otros.

Sabiendo que los consumidores y consumidoras tienen preferencia por productos de calidad y durables, esta información es muy interesante para poder diferenciar.

Lo que aún no sabemos es si incluirá criterios sociales. Por el momento parece que no será así en el sector textil, y me parece que es un atraso, porque no puedes realizar una compra consciente si no sabes si tu camiseta la ha hecho una niña de 11 años que no puede ir al colegio.

Como ha manifestado la organización Clean Clothes Campaign, el DPP debería incluir información verificable sobre salarios pagados a los trabajadores, condiciones laborales, como por ejemplo horas de trabajo y derechos sindicales y cumplimientos de estándares internacionales como los convenios de la OIT.

P.: También se analizará durante la jornada el papel de GreenComp. ¿Qué es lo que aporta esta guía europea de competencias verdes?

R.: Yo creo que Europa se ha dado cuenta de que si queremos una Europa sostenible, necesitamos fomentar los valores de sostenibilidad que están, en general, tan poco arraigados.

Hay que reflexionar sobre los propios valores personales y cómo estos se alinean con los principios de sostenibilidad, entender la complejidad de la sostenibilidad y el pensamiento sistémico, así como nuestra capacidad de imaginar futuros positivos.

Por último, hay que actuar en favor de la sostenibilidad, que desde mi perspectiva quiere decir aprender a ser conscientes de lo que apoyamos cuando fomentamos un tipo de negocio u otro, y lo que hay detrás de una prenda u otra.

Si queremos ser sostenibles, tenemos que entender, por un lado, la profunda relación que tenemos con la naturaleza y cómo dependemos de ella.

Y, por otro lado, debemos ser conscientes de que, en un mundo injusto, es imposible que haya paz. Si no queremos guerras, tenemos que trabajar porque todos y todas podamos vivir vidas dignas.