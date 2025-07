«Dubai ha completado con éxito el primer vuelo de prueba del taxi aéreo Joby en la región», ha anunciado en sus redes sociales el príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, Hamdan bin Mohamed bin Rashid.

El país del Golfo Pérsico ha completado de manera satisfactoria el vuelo de prueba de un taxi volador llamado «Joby Aerial Taxi», lo que supone «un paso importante» para completar el proyecto que permitiría que Dubai contase con este tipo de transporte aéreo, anunció el príncipe heredero.

«El vuelo de prueba supone un paso importante hacia el lanzamiento de las operaciones completas el año que viene», celebró hoy en su cuenta de X, Hamdan bin Mohamed.

En este sentido, explicó que los taxis aéreos representarían «un nuevo salto en la movilidad urbana respetuosa con el medioambiente», reduciendo los tiempos de viaje, mejorando la calidad de vida y fomentando el desarrollo sostenible, puesto que serían «totalmente eléctricos».

Según confirmó, el primer vuelo de prueba de este taxi fue realizado en colaboración con la Autoridad de Carreteras y Transportes de EAU y con la empresa pionera del transporte aéreo avanzado Joby Aviation.

— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) June 30, 2025