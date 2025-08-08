Yolanda Díaz engordó su currículum del Congreso con 9 cursillos tras retirar sus tres másters ‘fake’

Hace unos días, la vicepresidenta Yolanda Díaz respondió a la polémica por los currículos falsos afirmando que le «encantaría» tener «un ministro o una ministra que sea albañil o limpiadora». La ministra ponía ese ejemplo para defender que no era preciso tener estudios para dedicarse al «servicio público». En 2021, y tras una petición de información de OKDIARIO a su ministerio, Díaz tuvo que corregir de urgencia su currículum, borrando tres supuestos «másteres» y reemplazándolos por «cursos superiores». En su ficha del Congreso, tras retirar esos «másteres», su formación engordó con hasta nueve cursillos: «Sobre Derechos Humanos y reconciliación, sobre la reforma de prestaciones de la Seguridad Social, curso de contratación laboral y Seguridad Social, curso de práctica laboral, curso sobre contratación y fiscalidad de gestión urbanística, curso sobre mujer, administración y poder político, curso sobre discriminación de género, sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y curso sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil».

«Este debate, sobre si un diputado o diputada o una persona que se dedica al servicio público, a la política, tiene que tener una licenciatura para dedicarse a la misma, es de clase», aseveró Díaz, en el programa Hoy por Hoy, de la Cadena SER. «Me parece, de verdad, horrible. Lo digo honestamente», añadió, visiblemente indignada.

«A mí me encantaría que tengamos un ministro o una ministra que sean, no sé, una limpiadora o un albañil, porque me parecería que esto es un país maravilloso. Y debe ser así», completó la titular de Trabajo.

Sin embargo, Díaz se ha afanado en inflar su currículum con «cursos» para llenar el vacío de tres «másteres» que no eran tales.

Tres másteres ‘fake’

Durante años, la ahora ministra de Trabajo y vicepresidenta hizo pasar tres «cursos» como «másteres».

En 2021, tras una petición de información de OKDIARIO, se vio obligada a corregir su currículum de La Moncloa: borró esos tres supuestos másteres y los sustituyó por «cursos superiores y de posgrado».

En concreto, los títulos que Díaz hacía pasar por «másteres» eran, en realidad, un «curso superior de relaciones laborales», del Consejo Gallego de Relaciones Laborales y la Universidad de Santiago de Compostela (1997), de 168 horas; otro «curso de director de personal y recursos humanos», de la Confederación de Empresarios de Galicia (1997) y un «curso perfeccionamiento en ordenación del territorio y urbanismo», de la Universidad de Santiago de Compostela (2006), de apenas 50 horas.

Tras retirar los supuestos «másteres», la ministra infló además su currículum con una nueva línea: «Formación complementaria en Seguridad Social, contratación laboral, administración y poder político y sobre género», aún visible en su ficha de La Moncloa.

Como ha revelado también OKDIARIO, uno de esos cursos que Díaz no duda en exhibir en su currículum como ministra y vicepresidenta del Gobierno de España eran unas jornadas de dos días, organizadas por la Escuela Gallega de Administración Pública (EGAP), en abril de 2002.

«No sé cuántos créditos tienen»

Entrevistada en Telecinco, la vicepresidenta negó que inflara su currículum y aseguró que su formación académica está «cotejadísima» pero, preguntada por la periodista Ana Terradillos dijo desconocer «cuántos créditos» tienen los postgrados realizados que hacía pasar como «máster».

«Mi formación académica está más que conocida, tengo postgrados en recursos humanos, en urbanismo, en todo… Y, todo, más que cotejadísimo», defendió Díaz, quien criticó además «el absurdo de presumir de los títulos».

«Pero, ¿por qué puso másteres y no postgrados?», le preguntó la presentadora del programa. «Porque en los tiempos en los que yo estudié era por la denominación que tenía», respondió Díaz, a lo que Terradillos se interesó en «cuántos créditos» tenían los cursos que la vicepresidenta recoge en su currículum oficial.

«No sé cuántos créditos tiene de Bolonia, como es ahora, pero es así vamos», se limitó a responder Díaz.