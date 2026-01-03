Un tufo a financiación ilegal que tira para atrás

Ya no es sólo que, como ha informado OKDIARIO, el PSOE maquillara su contabilidad en 2020 para rebajar, a través de un chusco movimiento de ingeniería contable, su notable incremento patrimonial, sino que también ocultó al Tribunal de Cuentas 9 de los 27 millones de euros de beneficio que acumuló de 2018 a 2020, 9 millones que encubrió para que no aparecieran en su nutrida cifra del patrimonio neto, la que revela la riqueza de la organización.

Fue un trampa detectada por los auditores del organismo fiscalizador que obligó a Ferraz a rectificar sus números. La pregunta es obvia: ¿Fue una manera de poner a prueba las tragaderas del tribunal? Y es que la ocultación era tan burda que cantaba a simple vista, algo que, sin embargo, no evitó que los socialistas la presentaran por si acaso colaba. El resultado es que en ese trienio, 2018-2020, el PSOE presentó ante el Tribunal de Cuentas un patrimonio neto 9 millones de euros inferior al real. Exactamente, encubrió en esos estados contables un enriquecimiento de 8,87 millones de euros, equivalente al 33% del beneficio neto que Ferraz acumuló en esos tres años.

Parece obvio que el PSOE pretendía disimular lo bien que le iban las cuentas. Que la llegada al poder fue aprovechada por los socialistas para ahorrarse muchos millones en gastos de personal del partido por la vía de colocar a su gente en puestos de responsabilidad pública -pagados con el dinero de los españoles- resulta evidente. Ahora bien, por mucho que eso haya sido así, lo que sorprende en las cuentas socialistas es su nivel de liquidez, algo que no se justifica por el mero ahorro en sueldos. Y esa es la clave: como en el chotis de La Chica del 17, ¿De dónde sacas pa’ tanto como destacas? Porque lo que hizo el PSOE es, sencillamente, tratar de ocultar su notabilísimo incremento patrimonial. Y eso sólo lo hace quien esconde algo. Para que luego saliera a Pedro Sánchez a decir que el Tribunal de Cuentas certificó la pureza de sus finanzas. Y un cuerno.

Al tribunal el PSOE se la intentó colar. Y eso ya es un indicio de que hay gato encerrado. Por decirlo más claro: las cuentas de Ferraz desprenden un tufo a financiación ilegal que tira para atrás.