Yolanda Díaz acorralada por sus másteres ‘fake’: «No sé cuántos créditos tienen»

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha negado este lunes que inflara su currículum en medio de la vorágine de modificar títulos y estudios que acorrala al Gobierno de Pedro Sánchez. La también líder de Sumar se ha jactado de que su «formación académica» está «cotejadísima», pero, preguntada por la periodista Ana Terradillos, ha dicho desconocer «cuántos créditos» tienen los postgrados realizados que aparecieron como máster en su CV.

«Mi formación académica está más que conocida, tengo postgrados en recursos humanos, en urbanismo, en todo… Y, todo, más que cotejadísimo», ha defendido Díaz, quien además de criticar «el absurdo de presumir de los títulos», ha rechazado que desde La Moncloa se le haya obligado a rebajar su currículum de la página web del Gobierno.

Yolanda Díaz presumió de poseer tres másteres con estudios en Relaciones Laborales, Recursos Humanos y Urbanismo. Sin embargo, tal y como se modificó en 2021 en la web oficial de La Moncloa, la formación eran «cursos superiores y de postgrado» en las materias mencionadas con anterioridad.

Después de la decisión de la diputada del PP, Noelia Núñez, de dimitir por inflar su currículum, se han ido conociendo numerosos casos relacionados con miembros del PSOE, caso de Cristina Narbona, Patxi López o Pilar Bernabé, que engordaron su formación. Yolanda Díaz también forma parte de esa lista, y en una entrevista en el programa La Mirada Crítica, de Telecinco, ha reconocido desconocer cuántos créditos tienen sus cursos, en relación con el Plan Bolonia de estudios y su aplicación de criterios.

«En los tiempos en los que yo estudié era por la denominación que tenía», se ha justificado Díaz al ser preguntada por el cambio de máster a postgrado en su formación académica. «No lo sé cuántos créditos tiene de Bolonia como es ahora, pero es así vamos», ha completado la líder de Sumar.

Preguntada por la «alegría a la hora de engordar el currículum» entre los políticos españoles, Yolanda Díaz ha querido cerrar la cuestión asegurando que «es una idiotez» y un «absurdo» que haya que «presumir de los títulos que tiene un ser humano». En esta línea, la presentadora Ana Terradillos ha querido incidir en que el currículum «es algo que se tarda mucho en conseguir» y que «los másteres son más horas lectivas que los cursos», en clara referencia a la modificación curricular realizada por la vicepresidenta del Gobierno y que desde La Moncloa cambiaron en 2021.

Yolanda Díaz y la formación

En una entrevista reciente en la Cadena Ser, Yolanda Díaz aseguró que «mentir no es correcto» en el ámbito político, tras ser preguntada por si debería tener «algún tipo de consecuencias» falsear el currículum. «Este debate que está habiendo, que me va a permitir que le diga, que es de clase, sobre si un diputado o diputada o una persona que se dedica al servicio público, a la política, tiene que tener una licenciatura para dedicarse a la misma, me parece, de verdad, horrible. Lo digo honestamente», añadía la ministra de Trabajo y Economía Social.