Soy carnicero y ésta es la forma correcta de elegir la mejor carne de hamburguesa

Este carnicero nos da este truco infalible

Esta es la mejor carne posible para hacer hamburguesas

Los expertos de la Bonacarn nos explican una serie de señales que nos indican que estamos ante una carne de primera calidad.

Color: La carne de res de calidad debe tener un color rojo brillante, mientras que la carne de cerdo y pollo debe ser de un color rosado pálido.

Textura: La carne de calidad tiene una textura firme y suave al tacto. Debe ser elástica, pero no dura.

Grasa: La infiltración de grasa, conocida como «marmoleo», es fundamental. Una distribución adecuada de grasa mejora el sabor y la jugosidad.

Es importante que la carne sea nacional, tenemos la suerte de disponer de la mejor carne posible, un ingrediente básico que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos haga escoger la mejor carne posible, siguiendo estas variables:

Alimentación: La carne de animales alimentados con pasto generalmente es de mejor calidad que la de animales alimentados con granos.

Condiciones de vida: Los animales criados en condiciones adecuadas, con espacio y libertad, suelen producir carne de mejor calidad.

Certificaciones: Busca carnes con certificaciones que avalen su calidad, como las que indican que son 100% naturales y libres de hormonas.

También nos fijaremos en algunos procesos que han de haber pasado estos animales que son loa base de este tipo de carnes de primera calidad.

100% Natural: Indica que la carne no contiene aditivos ni conservantes.

Libre de Hormonas: Garantiza que no se utilizaron hormonas en el crecimiento del ganado.

Certificación de Bienestar Animal: Asegura que los animales fueron tratados humanamente durante su vida.

Intenta buscar estas etiquetas. La carne debe ser de alta calidad.