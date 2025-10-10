España – Colombia: cuándo se juega, horario y canal de TV para ver gratis en directo y en vivo los cuartos del Mundial Sub-20

España ya está en los cuartos de final del Mundial Sub-20 y ahora se tendrán que enfrentar a Colombia por ese billete que está en juego para las semifinales de este torneo que se está celebrando en Chile y en el que los de Paco Gallardo están yendo de menos a más. Iker Bravo espera poder ser importante en este choque frente al cuadro cafetero para cerrar su pase a una siguiente ronda en la que la selección española Sub-20 se tendría que enfrentar al ganador del México – Argentina. Te contamos cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en este partidazo del combinado nacional español contra el cafetero.

A qué hora es el España – Colombia de cuartos del Mundial Sub-20

La selección española de fútbol se enfrenta a la de Colombia en el partido que corresponde a los cuartos de final del Mundial Sub-20 que se está celebrando el Chile. Los de Paco Gallardo superaron con sufrimiento la fase de grupos como uno de los mejores terceros y, tras ganar a Ucrania por 1-0 en los octavos, ahora se tendrán que medir a los cafeteros en este apasionante choque que se jugará en el Estadio Fiscal de Talca. Hay que recordar que en la primera ronda cayeron frente a Marrucos, empataron contra México y consiguieron imponerse a Brasil en lo que fue prácticamente una final anticipada.

Horario del España – Colombia del Mundial Sub-20

La FIFA ha programado este apasionante España – Colombia que corresponde a los cuartos de final del Mundial Sub-20 para este sábado 21 de octubre. El organismo que preside Gianni Infantino ha fijado este choque del torneo que se está jugando en Chile en el horario de las 22:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa del encuentro para que el cuero pueda rodar de forma puntual en el Estadio Fiscal de la ciudad chilena de Talca.

Dónde ver el España – Colombia Sub-20 en televisión y en vivo online

El medio de comunicación que compró los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los encuentros que dispute la selección española de fútbol Sub-20 en este campeonato fue RTVE. Este España – Colombia de los cuartos de final del Mundial Sub-20 se podrá ver por televisión en directo a través del canal de Teledeporte. Esto significa que este choque de los de Paco Gallardo se podrá seguir gratis por televisión y en abierto, por lo que todos podrán ver lo que hace el combinado nacional en el Estadio Fiscal para intentar sacar el billete para las semifinales.

Además, todos los aficionados que siguen a la selección española Sub-20 y que le gustan las competiciones de categorías inferiores deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el España – Colombia correspondiente a los cuartos de final del Mundial Sub-20 mediante la aplicación de RTVE Play. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero el ente público también pondrá a disposición de todos su página web para que puedan ver con un ordenador todo lo que ocurra en el Estadio Fiscal de Talca.

Por otro lado, en la página web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra en este torneo y en la previa de este choque que jugará la selección española Sub-20 contra el combinado cafetero. Una vez concluya el encuentro en el Estadio Fiscal de Talca publicaremos la crónica de este España – Colombia de cuartos de final del Mundial Sub-20, como también compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en Chile.

Dónde escuchar por radio en directo el partido de la selección española Sub-20 contra Colombia

Todos los seguidores que no se estén perdiendo ni un partido de la selección española de fútbol Sub-20 en este campeonato que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este partidazo de los cuartos de final del Mundial Sub-20 deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Estadio Fiscal de Talca para narrar todo lo que suceda en este España – Colombia.

Dónde se juega el España – Colombia Sub-20

El Estadio Bicentenario Fiscal, situado en la ciudad de Talca, en la región del Maule, será el escenario donde se celebre este apasionante España – Colombia que corresponde a los cuartos de final del Mundial Sub-20 que se está celebrando en Chile. Este campo fue inaugurado en 1930 y tiene capacidad para acoger a unos 16.000 aficionados. Ahora que entramos en las rondas finales de esta Copa del Mundo se espera que haya un buen ambiente para disfrutar del choque que protagonizará la selección española Sub-20 y el combinado cafetero.