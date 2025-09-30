Dónde ver todos los partidos Mundial Sub-20 por televisión gratis en directo y en vivo online
Descubre dónde ver todos los partidos del Mundial Sub-20: ¿cuándo juega España?
España cae ante Marruecos y se queda sin red en el Mundial Sub-20
La selección española, tras doce largos años de sequía, volvió a disputar un encuentro oficial del Mundial Sub-20, esta vez en Chile, que fue el escenario elegido para la realización de esta edición de la cita mundialista. Sin embargo, España firmó un amargo debut tras caer derrotada, por 2-0, ante una efectiva Marruecos que en tan solo 4 minutos de juego de la segunda parte encarriló el choque con los tantos de Zabiri y Yassine.
Esta derrota fue un duro revés para el equipo de Paco Gallardo, que buscará en su segundo partido ante México, que se disputará este próximo miércoles 1 de octubre, la primera victoria en el Mundial Sub-20 para intentar enderezar el rumbo y acceder a la fase final del torneo, donde el objetivo prioritario es arrebatarle la corona a Uruguay, vigente campeona del torneo, y que no se ha clasificado para esta edición, y ganar la segunda medalla de nuestra historia, después de lograr la primera en el pasado año 1999.
No obstante, y tal y como hemos recalcado líneas atrás, para lograr el objetivo deberán de ganar a la selección mexicana y a Brasil en la tercera y definitiva jornada de la fase de grupos, donde se jugarán el todo por el todo en su participación en Chile. A continuación, os detallaremos el calendario de partidos que le restan al combinado español.
- Marruecos 2-0 España
- España-México: Segunda jornada de la fase de grupos. Miércoles 1 de octubre, a las 22:00 horas.
- España-Brasil: Tercera jornada de la fase de grupos. Sábado 4 de octubre, a las 22:00 horas.
💪🏼 Este equipo cree. El miércoles, nueva oportunidad.
🍍 𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦, 𝗣𝗢𝗗𝗘𝗠𝗢𝗦.#U20WC | #NuestraBase pic.twitter.com/MPa4McX7ep
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 29, 2025
Dónde ver por TV en directo el Campeonato del Mundo
El Mundial Sub-20 de fútbol 2025 se podrá seguir a través de los canales de TVE, es decir, La 1, La 2 y Teledeporte, que serán los encargados de emitir toda la competición al completo y en exclusiva de forma gratuita para todos los telespectadores. Cabe destacar que los partidos de España, salvo giro inesperado, se emitirán en Teledeporte el próximo miércoles 1 de octubre ante México, a partir de las 22:00 horas; y el próximo sábado 4 de octubre ante Brasil, a partir de las 22:00 horas.
Cómo ver gratis en vivo online y streaming
Todo aquel que desee disfrutar del Mundial Sub-20 al completo de forma online o en streamig podrá hacerlo a través de la plataforma de RTVE Play, donde emitirán todo el torneo y todos los partidos de las selecciones clasificadas. Por otro lado, en la web de OkDiario también podrás seguir todos los partidos del combinado español y el minuto a minuto en directo para que no te pierdas detalle de la competición más grande a nivel de selecciones sub-20.
Cuándo y dónde es la final del Mundial Sub-20
La Copa del Mundo Sub-20 arrancó este pasado 27 de septiembre con la fase de grupos y finalizará el próximo 19 de octubre con la gran final del campeonato, que se disputará en el emblemático Estadio Nacional de Chile, que albergará un total de 48.665 espectadores que llenarán las gradas para presenciar el partido por excelencia de la cita mundialista.