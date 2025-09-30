Dónde ver todos los partidos Mundial Sub-20 por televisión gratis en directo y en vivo online

La selección española, tras doce largos años de sequía, volvió a disputar un encuentro oficial del Mundial Sub-20, esta vez en Chile, que fue el escenario elegido para la realización de esta edición de la cita mundialista. Sin embargo, España firmó un amargo debut tras caer derrotada, por 2-0, ante una efectiva Marruecos que en tan solo 4 minutos de juego de la segunda parte encarriló el choque con los tantos de Zabiri y Yassine.

Esta derrota fue un duro revés para el equipo de Paco Gallardo, que buscará en su segundo partido ante México, que se disputará este próximo miércoles 1 de octubre, la primera victoria en el Mundial Sub-20 para intentar enderezar el rumbo y acceder a la fase final del torneo, donde el objetivo prioritario es arrebatarle la corona a Uruguay, vigente campeona del torneo, y que no se ha clasificado para esta edición, y ganar la segunda medalla de nuestra historia, después de lograr la primera en el pasado año 1999.

No obstante, y tal y como hemos recalcado líneas atrás, para lograr el objetivo deberán de ganar a la selección mexicana y a Brasil en la tercera y definitiva jornada de la fase de grupos, donde se jugarán el todo por el todo en su participación en Chile. A continuación, os detallaremos el calendario de partidos que le restan al combinado español.

Marruecos 2-0 España

España-México: Segunda jornada de la fase de grupos. Miércoles 1 de octubre, a las 22:00 horas.

España-Brasil: Tercera jornada de la fase de grupos. Sábado 4 de octubre, a las 22:00 horas.

Dónde ver por TV en directo el Campeonato del Mundo

El Mundial Sub-20 de fútbol 2025 se podrá seguir a través de los canales de TVE, es decir, La 1, La 2 y Teledeporte, que serán los encargados de emitir toda la competición al completo y en exclusiva de forma gratuita para todos los telespectadores. Cabe destacar que los partidos de España, salvo giro inesperado, se emitirán en Teledeporte el próximo miércoles 1 de octubre ante México, a partir de las 22:00 horas; y el próximo sábado 4 de octubre ante Brasil, a partir de las 22:00 horas.