España cae ante Marruecos y se queda sin red en el Mundial Sub-20

España se quedó sin oxígeno a las primeras de cambio en el Mundial Sub-20. O mejor dicho, se lo quitó Marruecos. Dos contragolpes en el segundo acto ejecutados por Zabiri y Yassine cuando mejores sensaciones transmitían los de Paco Gallardo, desembocaron en la derrota española tras 12 años de ausencia en un Mundial Sub-20. La Rojita se queda sin red. Sus próximos dos partidos serán contra Brasil y México, dos rivales potentes en categoría Sub-20.

Fue un partido propio de un estreno, con dos conjuntos de primer nivel empleando sus armas con orgullo. España, con su estilo inconfundible, quiso la pelota desde el inicio, todo gira en torno a ella, mientras que Marruecos prefería la velocidad una vez recuperaba el balón. Buen equipo el africano y con futbolistas de altísima calidad. En esos primeros compases, hubo aproximaciones por ambas partes.

Justo cuando mejor estaba España llegó un mazazo del todo inesperado, un golpe que dejó a la Rojita aturdida, casi noqueada. Fueron cinco minutos de desconexión, cinco minutos fatales en los que se pasó del más que posible 0-1 a un real 2-0 en dos lances eléctricos. Yassine, rápido y muy fino, leyó a la perfección el desmarque de Zabiri y le dejó solo ante Fran González con un pase preciso, tanto como la definición del delantero africano.

El propio Yassine, cuatro minutos más tarde, fusilaba a Fran González en el área pequeña después para hacer buena la incursión de Maamma por el flanco derecho. Demasiado castigo. El partido se consumió sin que la España pudiera alterar un resultado que le obliga a reaccionar si quiere seguir soñando en el Mundial Sub-20. El miércoles 1 de octubre, en el mismo escenario y a la misma hora (Estadio Nacional, 22:00 hora española).

Y con México para acabar tres días más tarde el grupo ante Brasil (sábado 4). Pese al resultado, hay motivos como para creer en esta Selección, toca estar más unidos que nunca. Cabe recordar que a los cruces de octavos se clasifican los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros. España no se rinde. No le queda otro camino que no sea ganar para sobrevivir.