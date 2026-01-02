Rally Dakar 2026: dónde ver por televisión en directo gratis todas las etapas y horario de las etapas

El Rally Dakar se encuentra literalmente a la vuelta de la esquina y los competidores ultiman los preparativos para dar comienzo a la 48º edición de la competición, y donde habrá un total de 13 etapas más un prólogo inicial que se producirá en los primeros días de este año 2026. Conoce todos los detalles, dónde ver el Rally Dakar y sus horarios.

👇 The official route of Dakar 2026!

🚩 Yanbu – Yanbu 🏁

🏍 7,906 km (4,748 km of SS)

🚗 7,994 km (4,840 km of SS) 🔜 #Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/O7DtPDvtMK — DAKAR RALLY (@dakar) November 13, 2025

Cuándo empieza

Arabia Saudí, por séptimo año consecutivo, será el territorio que acoja al Rally Dakar. Tanto la salida como la llegada será en Yanbu, en el Mar Rojo, y tendrá un trazado de aproximadamente 8.000 kilómetros, con más de 4.500 de tramos especiales, y en los que se podrán observar cuatro etapas completamente diferenciadas para motos y coches y con dos etapas interesantísimas de maratón. Cabe destacar que la competición arrancará este próximo 3 de enero en Yanbu y finalizará días más tarde, el 17 del mismo mes concretamente, en la misma ubicación. Hasta un total de 325 vehículos (118 motos en la FIM y 207 en la FIA, es decir, 72 Ultimate, 37 Challengers, 43 SSV, 8 Stock y 47 camiones) están inscritos en la prueba, con el saudí Yazeed Al Rajhi, vigente campeón, como principal favorito y reclamo de la prueba.

🔋 Dakar Future Mission 1000:

Articleopar Galicia Team, Segway Team & KH7-Ecovergy Team are the 3 projects taking part this year.

All you need to know about the specificities of the project and the rules are in this video!#Dakar2026 #DakarFuture #Mission1000 pic.twitter.com/SEFUJxJKXg — DAKAR RALLY (@dakar) January 1, 2026

Prologo: Yanbu-Yanbu

Etapa 1: Yanbu-Yanbu (305 km)

Etapa 2: Yanbu-Alula 400 km

Etapa 3: Alula- Alula 422 km

Etapa 4: Alula – Refugio (451 km de la primera parte de la etapa maratón)

Etapa 5: Refugio – Hail (372 km, final de la etapa maratón)

Descanso en Riad

Etapa 6: Hail-Riad (331 km)

Etapa 7: Riad – Wadi Ad- Dawasir (462 km)

Etapa 8: Wadi Ad- Dawasir -Wadi Ad- Dawasir (481 km)

Etapa 9: Wadi Ad- Dawasir – Refugio (410 km, primera parte de la etapa maratón)

Etapa 10: Refugio – Bisha (421 km)

Etapa 11: Bisha -Al Henakiyah (347 km)

Etapa 12: Al Henakiyah – Yanbu (310 km)

Etapa 13: Yanbu-Ynabu (105 km)

🇪🇸 Pedro Peñate ha participado en todas las categorías del Dakar: moto, SSV, challenger, camión. ℹ️ Descubre su historia completa en el sitio web del Dakar. 🇬🇧 Pedro Peñate participated in all of Dakar’s categories. ℹ️ Find out more about his story on Dakar’s website.… pic.twitter.com/U7FsnLRRz0 — DAKAR RALLY (@dakar) December 31, 2025

Dónde ver por TV y en vivo online el Rally Dakar 2026

El Rally Dakar al completo se podrá seguir a través de las pantallas de Eurosport y Teledeporte, además de en sus diferentes aplicaciones. Por otro lado, en la web de OkDiario también os detallaremos todo lo que ocurra en las diferentes etapas de la competición, con los comentarios más completos, imágenes más curiosas y especiales y las mejores curiosidades.

A qué hora empiezan las etapas del Rally Dakar 2026

A partir de las 21:45 horas de la noche, Teledeporte emitirá un programa especial de cada etapa con un resumen amplio de la misma, y donde además también se emitirá análisis, entrevistas y todas las claves de la competición, y el que tendrá una duración aproximada de hora y media.