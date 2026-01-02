La actividad de la industria española entró en recesión en diciembre, cerrando el año 2025 con una contracción que no se había sufrido desde hacía siete meses, es decir, desde abril. Así lo refleja el índice PMI elaborado por S&P Global y Hamburg Commercial Bank (HCOB). El Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) mide la situación macroeconómica en base a los datos aportados por los gestores de compras.

Así, el PMI puntúa el contexto del sector privado de tal forma que, si el valor supera los 50 puntos, la actividad se encontraría en un estado de expansión y, si está por debajo, en contracción. En este caso, el PMI del sector manufacturero de España fue de 49,6 puntos en diciembre, frente a los 51,5 del mes anterior.

Es decir, los datos reflejan una recesión en la actividad de la industria al encontrarse por debajo del umbral de los 50 puntos, siguiendo a sus homólogos europeos. «El sector manufacturero español sufrió un contratiempo inesperado en diciembre», resume Jonas Feldhusen, economista de Hamburg Commercial Bank.

En ese sentido, el profesional destaca que la producción y los nuevos pedidos cayeron en diciembre por debajo de la barrera del crecimiento «por primera vez desde la primavera», advirtiendo de que esto indica «un cambio» tras un período de firme resiliencia y sugiere que las presiones subyacentes a la baja podrían finalmente estar poniéndose al día.

La industria de España entra en recesión

Las empresas consultadas para elaborar el índice señalaron que la demanda se debilitó durante el mes de diciembre, con un impacto especialmente acusado entre los clientes internacionales. Esta evolución se reflejó en la mayor caída de los nuevos pedidos de exportación desde el pasado mes de abril.

Al mismo tiempo, la fuerte presión competitiva llevó a las compañías a reducir ligeramente los precios que cobran, una tendencia que se mantiene por cuarto mes consecutivo, aprovechando además el descenso de los costes de los insumos.

De forma paralela, el empleo volvió a registrar descensos por cuarto mes seguido, y el ritmo de reducción de las plantillas fue el más intenso observado por el estudio en los últimos dos años, como respuesta al debilitamiento subyacente de las ventas.

«A pesar de este retroceso, la industria española se mantiene más resiliente que sus homólogos alemanes o franceses, aunque la última tendencia suscita cierta preocupación», añade Jonas Feldhusen, por lo que aún no está claro si el malestar industrial generalizado de Europa se extenderá a España de forma duradera.

En este sentido, el profesional señala que las expectativas empresariales para los próximos meses han mejorado pese a la debilidad actual de la actividad, lo que apunta a que el retroceso registrado en diciembre podría responder a un ajuste puntual y no al inicio de una desaceleración prolongada.

No obstante, advierte de que la demanda externa está pasando a convertirse en un «riesgo creciente». Según explica, la debilidad de los principales socios europeos, la mayor fragmentación del comercio mundial y la presión competitiva procedente de China están lastrando los pedidos de exportación, a lo que se añade la relativa fortaleza del euro.