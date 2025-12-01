La industria de la eurozona entra en recesión y la española retrocede

La actividad de la industria de la eurozona entró en recesión en el pasado mes de noviembre, según los datos del PMI manufacturero elaborado por S&P Global y Hamburg Commercial Bank. La misma entidad refleja que el índice de compras de las fábricas españolas ha moderado su ritmo de expansión en el mismo periodo, algo que achaca al debilitamiento del comercio internacional. Esto ha provocado que las empresas del sector hayan tenido que reducir sus plantillas por tercer mes consecutivo en España.

El Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) mide la situación macroeconómica en base a los datos aportados por los gestores de compras. Así, el PMI puntúa el contexto del sector privado de tal forma que, si el valor supera los 50 puntos, la actividad se encontraría en un estado de expansión y, si está por debajo, en contracción.

El PMI manufacturero de la eurozona retrocedió en noviembre a 49,6 puntos desde los 50 del mes anterior, su peor resultado en cinco meses. Por tanto, el índice entró en un terreno de contracción, algo que desvela una situación muy negativa para la industria.

Por su parte, el índice español se situó en noviembre en 51,5 puntos, frente a los 52,1 del mes anterior, lo que sigue indicando expansión de la actividad al mantener por encima del umbral de ausencia de cambios de 50 puntos, pero muestra un debilitamiento de las fábricas.

«España parece estar convergiendo hacia la dinámica de la zona euro en su conjunto», comentó Jonas Feldhusen, economista de Hamburg Commercial Bank, para quien el «debilitamiento del comercio internacional parece afectar negativamente a la industria manufacturera española».

La industria de la eurozona

Otro dato relacionado con la industria de la eurozona se muestra también preocupante. Y es que el índice de producción del sector también empeoró en noviembre, con una lectura de 50,4 puntos, frente a los 51 del mes anterior.

Entre los ocho países de la zona euro analizados, salvo Alemania (48,2) y Francia (47,8), todos registraron lecturas positivas del PMI manufacturero en noviembre, destacando Países Bajos (51,8), España (51,5) e Italia (50,6) entre las grandes economías.

«El panorama actual de la zona euro es desalentador, ya que el sector manufacturero no logra salir del estancamiento e incluso se encamina hacia la contracción», señaló Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank, quien destacó, por contra, los «rayos de esperanza» que representan, particularmente, la industria española y, en menor medida, las fábricas italianas.

«Es alentador ver que la entrada de nuevos pedidos en el sector manufacturero ha aumentado en estos dos países del sur de Europa. Esto sugiere que la producción seguirá expandiéndose en estos países durante los próximos meses», comentó.