El hub de innovación tecnológica de ArcelorMittal, Holcim, Iberia y Repsol, All4Zero, ha presentado las 10 soluciones tecnológicas que ha seleccionado para contribuir a la reducción de emisiones y al impulso de una economía circular, acelerando así la transición hacia un modelo más sostenible para descarbonizar la industria.

La innovación abierta ha tomado fuerza en el modelo de colaboración de All4Zero. Si bien los primeros retos del hub fueron definidos por los socios fundadores, en esta ocasión, han sido socios como Enagás, Sacyr, Ilunion, Urbaser, o Terresis, quienes han liderado el proceso de identificación de los retos tecnológicos.

Tras varias sesiones de trabajo, los socios seleccionaron los cuatro retos en los que se enfocará el hub en los próximos meses, quedando de relieve que en All4Zero los retos son compartidos y todos los socios participan activamente en la propuesta de retos y en la valoración de las soluciones propuestas.

Así, este año, el hub ha elegido varias soluciones para cada uno de los cuatro retos propuestos: cadena de valor del CO2, reutilización del agua en procesos industriales, reciclaje y valorización del poliuretano y valorización de lodos, 2 lanzados en su segunda convocatoria, a la que se han presentado más de 160 propuestas.

Tras los primeros retos lanzados en 2024, el hub ya tiene en marcha cinco pruebas de concepto que abarcan tecnologías como la transformación de CO2, la regeneración y desalinización de aguas industriales, la optimización de residuos mediante IA y la producción de hidrógeno renovable. Las tecnologías presentadas destacan por su carácter disruptivo y su potencial para impulsar una transformación real en la industria.

Soluciones para descarbonizar

Las soluciones seleccionadas proceden de startups y centros tecnológicos de España, Reino Unido, Alemania y Canadá, lo que refleja la capacidad del hub para fomentar y dinamizar el ecosistema de la innovación y su proyección internacional. Siete de las 10 soluciones tecnológicas seleccionadas son españolas, concretamente de la Comunidad Valenciana, Aragón, Comunidad de Madrid y Navarra.

En palabras de su directora, Paula Sanz, «All4Zero demuestra que cuando empresas líderes de distintos sectores se unen con startups y centros de investigación, el resultado son soluciones reales con potencial transformador. Somos el punto de encuentro entre quienes tienen el reto y quienes pueden resolverlo, y esa colaboración es nuestra mayor fuerza para avanzar hacia una industria más sostenible».

Tras semanas de análisis y estudio, los técnicos y especialistas del Hub procedentes de las distintas compañías que forman la alianza han evaluado las propuestas en sesiones conjuntas que combinan conocimiento científico, experiencia industrial y perspectivas complementarias.

Este trabajo coordinado permite seleccionar las soluciones con mayor potencial y avanzar posteriormente con las startups en el desarrollo de pruebas de concepto orientadas a descarbonizar.

All4Zero impulsará estas tecnologías y definirá las pruebas de concepto (PoC), que podrán realizarse en los laboratorios e instalaciones industriales de los socios del hub, de la mano de expertos tecnólogos y científicos de importantes compañías industriales.

Esta iniciativa reafirma el compromiso de All4Zero con la transformación y descarbonización industrial, impulsando la innovación y la colaboración entre startups, centros de investigación y universidades a nivel global para acelerar la consecución del objetivo de las cero emisiones netas en 2050.