La represión iraní provoca 27 muertos en 10 días de manifestaciones contra el Gobierno islámico

Al menos 27 personas han muerto en Irán, entre ellas cinco menores de edad, y cientos han resultado heridas como consecuencia de la actuación de las fuerzas de seguridad desde el inicio de las protestas contra el Gobierno, hace diez días. Así lo denunció este martes la organización Iran Human Rights (IHRNGO).

Según la ONG, más de mil personas han sido detenidas en el marco de arrestos masivos llevados a cabo en ciudades como Ilam, Shiraz e Isfahan. Las manifestaciones se han extendido ya a 26 provincias y cerca de 80 ciudades en todo el país.

IHRNGO también denunció que las autoridades han llegado a perseguir a manifestantes heridos dentro de hospitales como parte de su estrategia de represión. La organización citó el registro del hospital Jomeneí de Ilam, fechado el 4 de enero, así como informaciones sobre la entrada de fuerzas antidisturbios en el hospital Sina de Teherán este martes.

La ONG subrayó que el uso de munición real contra civiles y los ataques a centros médicos constituyen crímenes internacionales.

«El régimen islámico tiene un largo historial de represión violenta y de asesinatos masivos durante protestas anteriores. En un momento en que el sistema se encuentra más inestable que nunca y teme por su supervivencia, la respuesta podría ser aún más brutal y prolongada», aseguró el director de IHRNGO, Mahmood Amiry-Moghaddam.

En Ilam las protestas están subiendo de nivel e incluso la policía de Abdana, una de las ciudades de esta provincia, se ha unido a los manifestantes que protestan contra el Gobierno.