Una cuesta de enero «dramática» para las familias por la incesante subida de impuestos. Esa es la situación que ha adelantado el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular (PP), Juan Bravo, de cara al arranque del 2026, pasada la Navidad.

Bravo ha explicado que subirán los precios de los costes y y los ciudadanos se verán asfixiados a impuestos por el Gobierno de Pedro Sánchez: «Cada día de Sánchez en el gobierno es un mayor problema para el conjunto de los españoles», ha afirmado Bravo en un video remitido a los medios este martes.

En el mismo, ha asegurado que los españoles han perdido poder adquisitivo, no porque trabajen menos, sino porque las cosas cuestan cada vez más. El popular ha cargado contra el cada vez más complicado acceso a la vivienda y el hecho de que el alquiler se haya convertido en un «bien de lujo».

«Si hablamos de la carne, el pescado, los huevos, hemos visto que no paran de subir. El conjunto de la cesta de la compra ha subido más de un 40% desde que gobierna Sánchez. Y cuando le pides que baje el IVA de sus productos para conseguir hacerlo más fácil, la respuesta es que no», ha proseguido.

Bravo ha asegurado que la «asfixia de impuestos» de Sánchez ha supuesto que el Gobierno haya recaudado más de 180.000 millones de euros más en impuestos en 2025 en comparación con el 2018, es decir, un incremento de más de un 56% que se notará también en esta cuesta de enero.

«Y si analizamos lo que ha pasado en este año 2025 son cosas impropias de un país que lucha por avanzar. Ha habido casos de corrupción, mordidas en contratos públicos, denuncias por acoso sexual, colocación de amigas. Hemos visto cómo se apagaba la luz sin explicaciones a día de hoy. Hemos visto cómo los trenes se paran y los viajeros se quedan tirados en los andenes o en los trenes sin ningún tipo de explicación. Esto no es mala suerte, esto es mala gestión», ha criticado.

Bravo ha defendido que España merece un gobierno que trabaje por los ciudadanos, se preocupe por los autónomos, baje los impuestos, gestione y permita a los españoles recuperar la confianza, la estabilidad y la seguridad. «Ese es nuestro compromiso para el conjunto de los españoles año 2026», ha asegurado el vicesecretario de Hacienda del PP.