Estos son los impuestos que vas a pagar este 2026 si vives en Madrid: todos los cambios y novedades

Se acerca un nuevo año y como de costumbre, vamos a notar como los precios de muchas cosas, suben así como los impuestos que siempre van de la mano. En el caso de vivir en Madrid, algunos de los impuestos o tributos que se pagan anualmente también aumentan de cara al 2026, de modo que conviene saber cuáles son, qué cantidad se va a pagar a partir de ahora y si contrario a la tendencia, hay alguno que baje.

Algunos de los cambios en los impuestos de Madrid para 2026, ya se habían anunciado semanas atrás, pero es ahora cuando empiezan a concretarse y a reflejarse en los primeros recibos que ya están llegando. El más comentado ha sido el de la tasa de basuras, un asunto que generó polémica incluso antes de aprobarse. Al nuevo sistema se suman además cambios en el impuesto de vehículos y una alegría: la nueva bajada del IBI, que el Ayuntamiento mantiene como una de sus principales banderas fiscales para el próximo ejercicio. De este modo, os explicamos ahora con más detalle el panorama de los impuestos municipales que se pagarán en Madrid en 2026 y las principales novedades que entran en vigor con el nuevo año.

Estos son los impuestos que vas a pagar este 2026 si vives en Madrid

Uno de los primeros impuestos de los que conviene hablar es el del impuesto de basuras ya que a partir del próximo 2026, el recibo ya no se calculará como hasta ahora. El Ayuntamiento ha optado por fijarse en cuántas personas figuran empadronadas en cada vivienda. A partir de ahí, se establecen diez tramos distintos, que van desde los pisos con un único residente hasta los que superan la decena.

Este cambio no elimina el resto de componentes del recibo. Por un lado, seguirá existiendo una parte fija ligada al valor catastral del inmueble. Por otro, se mantiene un tramo variable relacionado con la generación de residuos, que se calcula a partir de la basura que produce cada barrio, según los registros del complejo de Valdemingómez.

Desde el consistorio aseguran que el impacto medio será muy similar al del año anterior. La previsión es que el recibo medio en 2026 se sitúe en torno a los 142,6 euros, prácticamente en la misma línea que en 2025. En conjunto, la recaudación prevista ronda los 300 millones de euros, sin contar los gastos asociados a la limpieza diaria de la ciudad.

En cuanto a las exenciones, no tendrán que pagar la tasa ni las cocheras ni los trasteros vinculados a una vivienda habitual, al considerarse que no generan residuos. Como novedad, también quedarán fuera los garajes de uso industrial, siempre que el titular acredite ese uso mediante una declaración responsable.

El impuesto de vehículos

Otro de los cambios importantes llega con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el conocido como numerito. A partir de 2026, el cálculo deja de basarse en el tipo de motor o combustible y pasa a depender directamente de la etiqueta ambiental asignada por la DGT.

El Ayuntamiento presenta esta modificación como una medida pionera, con la que pretende reforzar la apuesta por una movilidad menos contaminante. De hecho, el criterio será el mismo que ya se utiliza para el Servicio de Estacionamiento Regulado, lo que unifica el sistema y evita contradicciones entre impuestos. De este modo, los vehículos con distintivos CERO y ECO serán los principales beneficiados, mientras que los más contaminantes asumirán una mayor carga fiscal. Además, se introducen incentivos específicos para grandes flotas. Las empresas que dispongan de vehículos con etiquetas CERO, ECO o C podrán acceder a una bonificación del 50%, siempre que cumplan determinadas condiciones.

Entre esos requisitos figuran circular de manera habitual por la ciudad, tener los vehículos matriculados en Madrid y renovar cada año una parte de la flota por modelos con menores emisiones.

Nueva bajada del IBI para 2026

En cuanto al IBI, volverá a bajar en 2026. Será el quinto año seguido en el que el Ayuntamiento reduce el tipo general, que pasa del 0,428 % al 0,414 %. Desde el consistorio calculan que esta rebaja permitirá un ahorro superior a los 30 millones de euros en comparación con lo que se pagó en 2025. El ajuste no es puntual. Si se mira el recorrido desde 2019, la rebaja acumulada hace que en 2026 los madrileños paguen en conjunto 253 millones de euros menos por este impuesto que hace siete años.

Junto a la bajada general, continúan las bonificaciones para familias numerosas que están en vigor desde 2020. El descuento varía según el valor catastral del inmueble y puede llegar hasta el 90%. La medida alcanzará a más de 36.000 hogares y supone un ahorro conjunto de más de 17 millones de euros.

También hay novedades para el comercio histórico. Los establecimientos considerados centenarios verán aumentada su bonificación en el IBI, que pasa del 50% al 95%. El objetivo es facilitar la continuidad de negocios tradicionales muy arraigados en los barrios de la capital.

Con estos cambios, 2026 se presenta como un año de ajustes en la fiscalidad municipal de Madrid. Mientras el Ayuntamiento defiende que el impacto medio se mantiene contenido y que la bajada del IBI compensa parte del esfuerzo fiscal, la nueva tasa de basuras sigue siendo uno de los asuntos más discutidos entre los vecinos.