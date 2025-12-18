La AEMET lo confirma y no estamos preparados: la nieve vuelve a Madrid y ya hay día exacto

La nieve vuelve a Madrid y ya hay día exacto en el que este fenómeno será una realidad, la AEMET no tiene ninguna duda de lo que está por llegar. Será mejor que nos preparemos para unos días en los que el tiempo será el gran protagonista. Tocará estar preparado para afrontar una serie de cambios que acabarán llegando a toda velocidad, la misma con la que muchas personas buscarán pasar unas vacaciones que tenemos muy cerca. Estaremos pendientes de unos cambios que acabarán llegando con un tiempo que se convierte en propio del invierno.

En esta estación del año el descenso de las temperaturas acabará siendo una dura realidad que vamos a ir viendo de una manera que quizás tocará empezar a pensar en lo que nos está esperando. En unos días en los que la inestabilidad se convertirá en una realidad y no llegará sóla, sino lo que lo hará con un marcado descenso de las temperaturas. Llegan cambios importantes para los que hay que ver qué es lo que puede acabar pasando. La nieve acabará siendo una realidad en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo un problema.

Lo confirma la AEMET y no estamos del todo preparados

Los expertos de la AEMET no dudan en prepararse para lo peor, con una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno en unos días en los que el tiempo puede acabar marcando la diferencia. Será la hora de ver un giro radical en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos.

Este invierno parece que va a llegar con una situación de relativa inestabilidad que puede acabar convirtiéndose en un hecho. Será el momento de ver llegar este giro importante que en el corazón de España puede traducirse con un marcado descenso de las temperaturas. De tal manera que tendremos que empezar a ver llegar un giro radical que hasta la fecha desconocíamos y que puede ser el que nos afectará de lleno.

Es momento de saber qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que el tiempo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo un elemento para el que quizás no estamos del todo preparados. Sobre todo, si somos amantes del frío, esta previsión del tiempo nos interesa.

Hay día exacto para que la nieve vuelva a Madrid

Madrid se prepara para recibir una nieve que ya tiene fecha de vuelta, los expertos de la AEMET ya conocen qué es lo que nos está esperando en unos días en los que la inestabilidad puede acabar convirtiéndose en un problema mayor. Nos preparamos para un cambio de tendencia que puede ser clave.

Tal y como nos advierten los expertos de la AEMET: «Nuboso. Brumas y nieblas matinales en la Sierra, que se repetirán al final del día; no se descarta que sean persistentes. Precipitaciones en la Sierra desde la madrugada, se extenderán al resto de zonas durante el mediodía, con tendencia a remitir al final. Cota de nieve empezando sobre 1200-1400 metros y bajando progresivamente hasta situarse sobre los 900-1000 metros por la tarde. Temperaturas en descenso ligero. Es probable que las mínimas se den al final del día. Heladas débiles en la Sierra. Viento flojo del suroeste». Este mismo fin de semana vamos a ir viendo la llegada de unas nevadas que pueden ser claves en estas jornadas que nos están esperando.

Siguiendo con la misma previsión para el resto de España: «Se prevé la entrada de un frente en el oeste peninsular y un progresivo aumento de la inestabilidad en el área mediterránea que dejarán cielos muy nubosos o cubiertos si bien poco nuboso al principio en la fachada este mediterránea. Se esperan precipitaciones generalizadas en el cuadrante noroeste peninsular, alto Ebro y oeste de la vertiente sur atlántica y durante la madrugada en Melilla y área sur mediterránea extendiéndose durante el día al tercio este peninsular. Serán persistentes en zonas del Cantábrico central, vertientes sur Cordillera Cantábrica, oeste meseta Norte y norte Cáceres y con probabilidad de ser fuertes y ocasionalmente con tormenta en litorales de Huelva al final. No se descartan también en el entorno de la Nao. Se prevén en forma de nieve en montañas de la mitad norte a partir de 1600/1800 metros, bajando la cota hasta 1200/1400 en el noroeste. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos y lluvias en el norte de las islas montañosas, también posibles de forma ocasional en el resto. Probables nieblas matinales en interiores del tercio este peninsular, meseta Sur y Baleares, con brumas frontales en el cuadrante noroeste. Posible presencia de polvo en suspensión en Baleares y este peninsular remitiendo al final. Temperaturas máximas en descenso en la mayor parte de la Península, quedando en general con pocos cambios en zonas del tercio este y archipiélagos. Mínimas en descenso en Galicia, ligero en el tercio este, predominando los aumentos en el resto de la vertiente atlántica. Pocos cambios en el resto. Heladas débiles en los principales entornos de montaña».