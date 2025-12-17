La AEMET avisa a Castilla-La Mancha y nadie da crédito: vuelve la nieve y frío polar

Vuelve la nieve y el frío polar, la AEMET avisa a Castilla-La Mancha y nadie da crédito de lo que está por llegar. A una semana de Navidad estamos muy pendientes de una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo. Será mejor que nos empecemos a preparar para un giro radical que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Son tiempos de cambios y de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Castilla-La Mancha es una de las zonas de España que se verá afectada por un cambio de tendencia que puede ser esencial. Una situación del todo inesperada en estos días que tenemos por delante, un cambio que puede convertirse en todo lo que quizás hasta la fecha hubiéramos tenido en consideración. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Este cambio de estación parece que será mucho peor de lo que esperaríamos. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Vuelve la nieve y el frío polar

El frío polar y la nieve llega a España y lo hace de tal forma que deberemos empezar a pensar en una serie de cambios que pueden ser claves. En estos días en los que realmente puede acabar pasando de todo, con ciertas novedades que pueden ser esenciales.

Este elemento que nos acompañará en unos días en los que el tiempo puede acabar siendo uno de los grandes protagonistas de estos días. Será mejor que nos preparemos para vivir unos días en los que la inestabilidad puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Llega un marcado cambio de tendencia con un tiempo que parecerá que nos sumergirá de lleno en lo peor de una temporada para la que quizás no estamos preparados. Llega uno de los peores inviernos de los últimos tiempos y lo hace con un marcado descenso de las temperaturas.

Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en estos días en los que el mal tiempo acabará siendo una realidad que puede convertirse en algo que puede acabar siendo clave. El frío polar y la nieve están en la vuelta de la esquina.

Este es el aviso de la AEMET a Castilla- La Mancha

Castilla- La Mancha es una de las zonas de España que se verá afectada por un cambio en el tiempo que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Con algunas novedades que pueden ser las que nos harán ver hasta la llegada de un cambio de tendencia que nos sumergirá antes de llegue en lo peor del invierno.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielos nubosos con nubosidad baja y media hasta mediodía y nubosidad alta a partir de la tarde. Brumas matinales y vespertinas y bancos de niebla dispersos en zonas altas de montaña del cuadrante suroriental, que podrán darse también en otros puntos de la Comunidad. Precipitaciones débiles ocasionales y dispersas, en Albacete durante todo el día, sin descartarse de madrugada, en puntos del Sistema Ibérico. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el cuadrante nordeste y con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas en ascenso generalizado, que podrá ser localmente notable en el extremo occidental de los Valles del Tajo y del Guadiana y en la Serranía de Cuenca. Heladas débiles y dispersas en zonas altas de los sistemas Central e Ibérico. Las mínimas se alcanzarán al final del día. Vientos flojos del nordeste, con intervalos moderados durante la primera mitad y que virarán a este durante la tarde».

Las alertas estarán activadas: «Las temperaturas mínimas se alcanzarán al final del día en amplias zonas de la Comunidad. Posible ascenso notable de las máximas en el extremo occidental y en la Serranía de Cuenca. Probables brumas y bancos de niebla dispersos, de mayor intensidad y persistencia en Parameras de Molina».

Para España la situación no será mucho mejor: «Se mantendrá una situación de inestabilidad en el tercio este peninsular, Baleares y Melilla debido a la influencia de un sistema de bajas presiones que dejará los cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones acompañadas de tormenta y probable granizo ocasional. Se prevén fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana y litorales y prelitorales de Cataluña, sin descartar algún chubasco localmente fuerte en otros puntos de la fachada oriental peninsular, Melilla y Baleares. Tiempo estable en general en el resto, con las altas presiones imponiéndose y dejando cielos poco nubosos en el cuadrante suroeste y predominio de los nubosos en el resto, con precipitaciones débiles en el Cantábrico oriental al principio. En el extremo noroeste en acercamiento de un frente mantendrá los cielos nubosos. Día inestable en Canarias, con cielos nubosos y precipitaciones que se prevén abundantes en vertientes norte de las islas centrales. Bancos de niebla matinales en interiores de los tercios norte y este peninsulares y entornos de montaña, localmente persistentes en la ibérica sur. Las temperaturas máximas ascenderán en la Península y Baleares, en general de forma ligera en el archipiélago y tercio nordeste y con descensos en Canarias. Mínimas en aumento en la Comunidad Valenciana, con descensos en la mitad norte peninsular y depresiones del suroeste y pocos cambios en el resto. Heladas débiles en los principales entornos de montaña también posibles localmente en la meseta Norte».