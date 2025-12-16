La AEMET lo confirma y nadie da crédito: la nieve llega a España y ya hay fecha

El inicio de las vacaciones de Navidad estará marcado por el frío y la nieve, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). A partir del domingo 21, se espera un cambio importante de tiempo, con un descenso generalizado de las temperaturas y nevadas en las principales zonas montañosas de España, desde los Pirineos hasta el sistema Bético. Estas precipitaciones podrían extenderse a cotas más bajas en la Meseta Norte, especialmente en el este de Galicia y el norte de Castilla y León, coincidiendo además con un periodo de intensos desplazamientos.

Desde el 22 de diciembre, todo apunta a un escenario claramente invernal en los primeros días de las fiestas, aunque la previsión aún presenta cierta incertidumbre. Los modelos meteorológicos sugieren la posible formación de un anticiclón de bloqueo entre las islas Británicas y Escandinavia, lo que dejaría a España expuesta a la entrada de otros sistemas con aire frío. Lo más probable es un comienzo de la Navidad frío, con heladas en el interior, mientras que las precipitaciones todavía están por confirmar, aunque no se descartan lluvias en el área mediterránea y Baleares, frente a un tiempo más seco en el oeste peninsular.

Jorge Rey dice esto sobre la nieve

Jorge Rey ha vuelto a desafiar las previsiones más comedidas de los organismos oficiales, como la AEMET, al anunciar con gran convicción la fecha exacta en la que se producirá un drástico y esperado cambio en la dinámica atmosférica de España. Su predicción apunta a la irrupción de una poderosa masa de frío polar que pondrá fin al ambiente templado que ha predominado en las últimas semanas, marcando un giro brusco hacia el invierno.

Rey, cuyo seguimiento de patrones climáticos tradicionales y su notable historial de aciertos le han ganado una gran popularidad, sostiene que este evento no será un simple descenso térmico, sino una auténtica invasión de aire gélido con consecuencias directas en la cota de nieve y en las temperaturas generales del país. Para muchos, sus pronósticos son un contrapunto refrescante y a menudo más preciso frente a los modelos predictivos estándar.

A diferencia de los informes más generalistas que hablan de tendencias estacionales, Jorge Rey se arriesga a fijar el momento preciso del impacto de esta borrasca. Según sus análisis, entre el 21 o 22 de diciembre la estabilidad y las altas presiones se verán quebrantadas por la llegada de este frente frío extremo, que transportará la nieve a zonas donde aún no ha hecho acto de presencia significativo.