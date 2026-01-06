Quién es Melyssa Pinto: edad, de dónde es y todo sobre la novia actual de Mario Casas

La vida sentimental de Mario Casas vuelve a estar en el foco mediático, y esta vez por una relación que ha sorprendido incluso a los más atentos al panorama del corazón. El actor, que siempre ha sido discreto con sus parejas, aparece ahora vinculado a una figura muy reconocida del mundo de la televisión y las redes sociales: Melyssa Pinto.

Aunque su nombre lleva años circulando en la pequeña pantalla, su historia personal y profesional es mucho más amplia de lo que aparenta. De origen catalán, con raíces portuguesas y una personalidad marcada por la determinación, ha pasado de ser concursante de realities a convertirse en una figura consolidada dentro de la crónica social y en OKDIARIO sabemos por qué.

¿A qué se dedica Melyssa Pinto?

Melyssa Pinto siempre tuvo un fuerte vínculo con el mundo de la estética y el diseño. Aunque muchos la conocieron por su aparición en la televisión, sus intereses se remontan a mucho antes. Estudió diseño de moda, lo que marcó el inicio de un camino profesional muy enfocado en la creatividad. Su gusto por el estilo, la confección y la imagen personal la llevó a fundar su propia marca y a desarrollar una carrera paralela como influencer de moda, estética y estilo de vida.

Actualmente, Melyssa tiene 34 años y se dedica plenamente a las redes sociales. Gestiona campañas publicitarias con firmas de ropa, cosmética y bienestar, y mantiene una estrecha relación con sus seguidores a través de las redes sociales, donde supera el millón de seguidores.

¿Cómo se ha hecho famosa Melyssa Pinto?

Aunque hoy es habitual verla como una influencer asentada, su primera aparición pública se remonta a La isla de las tentaciones. Melyssa se dio a conocer en televisión como pretendienta en un conocido programa de citas, en el que terminó protagonizando una historia de amor que la colocó rápidamente entre los personajes más seguidos. Su carácter fuerte, su transparencia emocional y su estilo visualmente impactante llamaron la atención desde el primer momento.

Sin embargo, fue en un programa de convivencia y fidelidad de parejas donde su popularidad se disparó. Allí, compartió pantalla con su entonces pareja y vivió una experiencia televisiva intensa que terminó con una sonada ruptura. Las imágenes de su reacción, el dolor mostrado y su proceso de transformación la convirtieron en un personaje con el que el público conectó a nivel emocional. A partir de ese momento, su historia ya no era solo una más: era la de una mujer fuerte, decidida y capaz de resurgir.

Tras ese revuelo, su presencia en televisión se consolidó. Fue llamada para participar en otros formatos y cada una de sus apariciones servía para reforzar su perfil. Lejos de limitarse a seguir el molde habitual de los rostros televisivos, Melyssa logró encontrar una fórmula propia que combinaba entretenimiento y estilo. Ese equilibrio fue fundamental para mantenerse activa y relevante mientras muchos otros nombres caían en el olvido.

Melyssa Pinto: todos los realities y programas de televisión

Su paso por la televisión ha estado marcado por momentos muy distintos, que van desde el drama amoroso hasta la aventura física. Comenzó como pretendienta de Mujeres y Hombres y Viceversa y pronto fue elegida como tronista. Su historia allí ya dejaba entrever una personalidad decidida y sin filtros, lo que le dio una gran notoriedad en redes. Pero el salto definitivo lo dio al aceptar participar en un formato donde las parejas ponían a prueba su fidelidad: La isla de las tentaciones.

Tras aquella experiencia, su perfil era lo suficientemente fuerte como para ser convocada en Supervivientes. Aceptó el reto, y sorprendió tanto al público como a sus compañeros por su resistencia, su capacidad de adaptación y su sinceridad frente a las cámaras. Llegó lejos en el concurso y logró cambiar la percepción que muchos tenían sobre ella, mostrando una versión más humana, alejada del estereotipo de mujer decorativa de televisión.

A lo largo de los años, ha aparecido también en varios programas de entrevistas, debates y pódcast. En todos ellos ha mantenido una actitud natural, sin postureos ni actitudes forzadas.

La historia de amor de Melyssa Pinto y Mario Casas

Los rumores sobre la nueva pareja surgieron de forma inesperada. Se han dejado ver juntos en distintas ocasiones y la historia ya está confirmada, aunque no por la pareja.

Mario Casas, que desde hace tiempo opta por la privacidad en su vida sentimental, parece haber encontrado en Melyssa una pareja con la que compartir momentos alejados del foco mediático. Ella, por su parte, se muestra feliz, aunque esquiva cuando se le pregunta. Ambos han vivido relaciones anteriores expuestas y todo apunta a que ahora buscan una fórmula más íntima y serena para vivir su vínculo. Lo que es evidente es que la conexión entre ambos existe, así qué ¿qué será lo próximo?