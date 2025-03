La cita secreta entre Mario Casas y Melyssa Pinto en Gran Canaria

Mario Casas y Melyssa Pinto podrían convertirse en una de las parejas sorpresa de esta temporada. Aunque, por ahora no hay confirmación de que entre el intérprete de Grupo 7 y la que fuera concursante de La isla de las tentaciones haya algo más que una amistad, lo cierto es que han tenido una cita secreta de la que han trascendido algunos detalles.

La cita entre Mario Casas y Melyssa Pinto

Gran Canaria se ha convertido en el escenario idóneo para el encuentro entre el actor y la influencer. Si bien es cierto que han intentado pasar desapercibidos en todo momento, debido a su notable popularidad ha sido misión imposible que no se conociera su ubicación.

Mario Casas en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Han podido disfrutar de una comida en el restaurante Valle de Mogán, local de restauración que cuenta con una nota de 4.7, según las valoraciones de los clientes. Como era de esperar, la presencia de Mario Casas y Melyssa Pinto generó un gran revuelo entre los comensales, quienes respetaron la decisión de Casas y Pinto de no ser fotografiados juntos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Valle De Mogán Restaurante (@valle_de_mogan)

A pesar de esta petición, el intérprete que protagonizó la icónica serie de Los hombres de Paco no tuvo inconveniente alguno en posar en solitario. De hecho, se fotografió con uno de los trabajadores. «Mario Casas hoy en restaurante Valle de Mogán», se puede leer en el post publicado por el restaurante. «Hoy tuvimos la visita de Mario Casas, un actor y director de cine español, ganador de Goya a mejor actor protagonista por la película No matarás. Ha sido un auténtico honor para nosotros recibirte y ver cómo disfrutaste de nuestra comida y nuestro ambiente», añadieron.

Ha sido la cuenta especializada en prensa del corazón La Cuernis la que ha dado a conocer esta quedada entre Mario Casas y Melyssa Pinto. «Ayer un cuernis coincidió con ellos mientras comían en un restaurante de lujo, y pudieron que no les hicieran fotos juntos… (Ya sabemos que cuando ocultan compañía es que hay tema, pero vamos…). Además, estaban solos, y Mario ya lleva unas semanas dándole likes a mucho contenido del que sube Melyssa. Imagino que no será la primera vez que quedan. Os iré contando novedades conforme me entere. Si sabéis algo más, comentadlo aquí. ¿Qué os parece?», indica el citado perfil.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Melyssa Pinto (@melyssapiinto)

Por ahora, ninguna de las partes implicadas en esta historia, que ha generado una vorágine de reacciones en la crónica social de nuestro país, se ha pronunciado al respecto. ¿Serán algo más que amigos? El tiempo lo dirá.