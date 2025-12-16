Jorge Rey se adelanta a la AEMET y pide tener mucho cuidado porque llega una DANA devastadora: el aviso especial

Este aviso especial de la AEMET nos advierte de lo que puede pasar en estas próximas jornadas, Jorge Rey se adelantó a todos con esta previsión del tiempo. Llegan cambios que pueden acabar convirtiéndose en la antesala de algo más, con algunos elementos que pueden ser los que obligarán a activar a todas las alertas. Con un cambio que hemos tenido en estos días en los que el frío y la inestabilidad se han convertido en los grandes protagonistas.

El experto en el tiempo, Jorge Rey, no duda en darnos una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver, con la mirada puesta en esta previsión del tiempo que puede ser esencial. Con ciertos detalles que, sin duda alguna, se convertirán en la antesala de un cambio en el tiempo que será el que nos afectará de lleno en unos días muy especiales. Una devastadora DANA se convierte en una amenaza real ante la llegada de las fiestas más especiales del año.

Este aviso especial de la AEMET pone los pelos de punta

Lo ha advertido Jorge Rey desde su canal del tiempo desde hace días, pero parece que lo que puede pasar en estos días puede ser incluso peor. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa.

Estos expertos no dudan en darnos algunas novedades que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Un cambio de tendencia que puede afectarnos de lleno, en especial en unos días en los que quizás tocará pensar en este cambio de tendencia que puede afectarnos de lleno.

La AEMET pone sobre la mesa un giro radical que puede acabar convirtiéndose en un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca. Estas jornadas en las que aumentará la movilidad y tendremos que empezar a pensar en un destacado cambio de ciclo, puede ser esencial. Es hora de poner sobre la mesa esta situación para la que no estamos del todo preparados.

Este aviso especial de la AEMET puede ponernos los pelos de punta, es hora de saber qué es lo que puede pasar en unos días muy especiales.

Jorge Rey y la AEMET coinciden ante la llegada de una devastadora DANA

Las alertas por fuertes lluvias están activadas y pueden acabar siendo las que nos acompañarán en unos días en los que todo puede acabar siendo posible. Estaremos pendientes de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas.

Tal y como nos advierten los expertos de la AEMET: «Un frente atlántico, unido a la formación de un sistema de bajas presiones al sureste de la Península dejarán cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas en la Península y Baleares, tendiendo en general a menos de oeste a este. Se prevén fuertes y/o persistentes en la fachada oriental peninsular y Asturias, así como a primeras horas en el norte de Galicia, Cádiz, Ceuta, Alborán y zonas del Pirineo, pudiendo darse también chubascos localmente fuertes en zonas aledañas del Cantábrico e islas Pitiusas, o ser persistentes en el Sistema Central. Con incertidumbre, los mayores acumulados se prevén en el entorno de Castellón y sur de Tarragona, y se espera que vayan con tormenta y probable granizo ocasional en regiones del Mediterráneo y en el Estrecho. Cota de nieve: 1500/1800 metros, bajando a 1300/1600 m. en el cuadrante noroeste con probables acumulados significativos en el Sistema Central. La cola del frente también llegará a Canarias, con cielos nubosos y precipitaciones débiles en los nortes de las islas. Bancos de niebla en entornos de montaña e interiores del tercio este peninsular. Salvo algunos aumentos en el entorno pirenaico, Ampurdán, sur de Galicia y noroeste de Castilla y León, las temperaturas máximas descenderán en la Península y Baleares, con pocos cambios en Canarias. Mínimas en aumento en la meseta Norte y nordeste de la Sur, en descenso en Andalucía y Mediterráneo y pocos cambios en el resto. Heladas débiles en entornos de montaña».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos fuertes y/o persistentes acompañados de tormenta y ocasionalmente granizo en la fachada oriental peninsular y Asturias, así como a primeras horas en el norte de Galicia, Cádiz, Ceuta, Alborán y zonas del Pirineo. Probables acumulaciones significativas de nieve en cotas altas del Sistema Central. Nieblas densas en zonas de montaña de la mitad norte».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará poniente con intervalos fuertes en el Estrecho y Alborán, con viento moderado del norte en Galicia con intervalos fuertes en litorales, del sur y oeste rolando a norte y oeste en el Cantábrico y del suroeste en Baleares y litorales del sureste peninsular. Viento flojo de componente sur y este en el resto, rolando a norte y oeste en la mitad occidental peninsular y arreciando el este en el Levante. Viento moderado del norte en Canarias arreciando a fuerte con probables rachas muy fuertes».