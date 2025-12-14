Alerta de la AEMET por la llegada de una DANA en la Comunidad Valenciana: «Posibles inundaciones»

La llegada de una DANA en la Comunidad Valenciana es la peor de las previsiones posibles de la AEMET para esta zona. Llegan posibles inundaciones que ponen en riesgo esas zonas del país que fueron azotadas por la peor de las DANA de los últimos tiempos. Un episodio sin precedentes que vuelve a poner en alerta a un territorio que necesita empezar a pensar en estos cambios que pueden ser esenciales.

Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede convertir la Comunidad Valenciana en un rio que se inundará en breve. Tocará empezar a prepararse para lo peor. Con el sistema de alertas de la AEMET podemos pensar en ese cambio de ciclo que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar de una forma muy diferente. La alerta roja se activa en el momento en el que las lluvias pueden ser torrenciales, dando lugar a inundaciones que ponen en riesgo a las personas. Las previsiones pueden ir cambiando a medida que se acerque esta nueva DANA con nombre propio. Cuando estamos a unas semanas de las fiestas más importantes del año, llega un nuevo fenómeno que pone en riesgo la movilidad y algunas zonas del territorio.

Posibles inundaciones llegan a este lugar de España

La DANA que hace más de un año cambió para siempre la forma de ver las tormentas, que puso en jaque unas alertas que deben aumentarse por momentos y sin duda alguna, son capaces de salvar vidas. Tenemos por delante una serie de peculiaridades que, sin duda alguna, pueden acabar siendo las que nos darán más de una sorpresa del todo inesperada.

Es hora de conocer en primera persona lo que puede pasar en unos días en los que el tiempo acabará siendo el que nos afectará de lleno. Estaremos pendientes de un cielo que puede darnos algunos detalles de cambios. Después de unos días de temperaturas anormalmente altas, lo que llega ahora es un giro radical que pone en alerta a la Comunidad Valenciana.

Este territorio será uno de los más afectados por un cambio de tendencia que puede poner en riesgo la movilidad de las personas. Estaremos muy pendientes de un giro importante que puede alejarnos de ll que sería habitual en estos días de diciembre. Las lluvias intensas pueden acabar siendo el peor enemigo posible de una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo por momentos.

La AEMET lanza esta alerta ante la llegada de una DANA a la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana es una de las zonas que estará pendiente de un cambio de tiempo que puede ser clave y que, sin duda alguna nos obliga a mirar al pasado. Necesitamos estar pendientes de un tiempo que puede acabar siendo el que marque estas próximas jornadas.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo muy nuboso o cubierto, con chubascos en general débiles a moderados, avanzando de sur a norte, localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, y zonas adyacentes, que pueden ir acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso o sin cambios. En el litoral, viento del nordeste moderado; en el resto, viento flojo a moderado del este y nordeste, salvo en Castellón, donde será de componente norte».

Las alertas estarán activadas en esta parte del territorio: «Chubascos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, que podrán ir acompañados de tormenta».

Tal y como sigue esta previsión la alerta roja se extiende a otras zonas del país o puede ir cambiando por momentos: «Precipitaciones fuertes o muy fuertes y persistentes en el Estrecho y zonas del sureste y principalmente del levante, donde es probable alcanzar intensidad torrencial y superar 180 litros acumulados en 12 horas, acompañadas por tormentas y ocasionalmente con granizo. Probables rachas muy fuertes de levante en el Estrecho y Alborán. En las islas Canarias montañosas, rachas muy fuertes de viento de componente norte al principio del día con chubascos y tormentas que en las vertientes norte se prevén fuertes y persistentes y que dejará acumulados significativos de nieve en cumbres de Tenerife. Probables nieblas persistentes en el centro de Lugo».

Siguiendo con la misma previsión: «Se mantendrá una situación de inestabilidad en buena parte del país debido a la influencia de la borrasca Emilia. Predominarán cielos nubosos o cubiertos en el centro y mitad sureste peninsular, archipiélagos y ciudades autónomas, con tendencia a abrirse claros en el este de Canarias y suroeste peninsular y a nublarse en el nordeste. En el resto predominio de cielos poco nubosos y con intervalos de nubosidad baja matinal. Con incertidumbre en función de la evolución de la borrasca, se prevén precipitaciones en ambos archipiélagos, Estrecho, Alborán y en la mayor parte del tercio oriental peninsular, pudiendo acabar afectando de forma ocasional a otras regiones de la mitad sureste. Es probable que sean fuertes o muy fuertes y persistentes, yendo con tormentas y posible granizo ocasional, en zonas del sureste y del Levante, donde podrán ser torrenciales, oeste del Alborán y norte de las islas Canarias occidentales donde son probables en forma de nieve por encima de 1800-2000 metros. No se descarta alguna manga marina en litorales de Valencia. Nieblas matinales en interiores de Galicia, centro norte peninsular y tercio oriental, localmente persistentes. Temperaturas máximas en aumento en el Cantábrico, archipiélagos y Melilla y pocos cambios en el resto predominando los descensos. Mínimas en aumentos en Canarias y entorno de la Ibérica sur, con descensos en el cuadrante noroeste y tercio sur y pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y también localmente en la meseta Norte».