Aviso naranja de la AEMET: ruegan precaución en estas zonas de España porque lo que llega no es normal

La AEMET activa la alerta naranja

La alerta naranja se activa en España e incluso llega a unas cifras que ponen los pelos de punta. La previsión del tiempo no trae buenas noticias, por lo que tocará estar pendientes de ella, para que tengamos muy presente lo que puede pasar en estas próximas jornadas.

Precaución en estas zonas de España lo que llega no es normal

Tal y como nos explica este duro comunicado de la AEMET: «Por el contrario es probable que, durante este día, domingo 14, con el desplazamiento hacia el noreste de la baja en altura asociada a Emilia, junto al predominio de vientos de levante húmedos en niveles bajos, se produzca un significativo aumento de la inestabilidad en áreas del este peninsular y Alborán. Se espera que las precipitaciones más intensas, fuertes o muy fuertes, localmente torrenciales en Valencia, además de persistentes y acompañadas de tormentas, se registren en puntos del este de Andalucía, sureste de Castilla-La Mancha y Murcia, donde se superarán los 80-100 mm en 12 horas, y provincia de Valencia, donde se podrían acumular localmente más de 180 mm en 12 horas, continuando el episodio durante las primeras horas del lunes 15. Destacar que debido a la incertidumbre inherente a este tipo de situación, pequeños cambios en la posición de la baja en altura, y/o de la configuración del viento en niveles bajos, puede ocasionar variaciones en la localización e intensidad de las precipitaciones».

Siguiendo con la misma explicación: «El lunes 15 las precipitaciones fuertes o muy fuertes y las tormentas se extenderán también a Alborán occidental, Cataluña y, especialmente, Castellón, donde los acumulados se espera que superen los 80-100 mm en 12 horas. El paso de un sistema frontal provocará que las precipitaciones afecten a buena parte de la Península, aunque esperándose los mayores acumulados en las zonas mencionadas. A partir del martes 16 una nueva perturbación atlántica se descolgará de la circulación general, dando lugar a precipitaciones intensas en el área mediterránea. Esto unido al paso del frente que se inició el día anterior provocará que nuevamente las precipitaciones se extiendan por gran parte de la Península y Baleares».

Las alertas estarán activadas en gran parte del territorio, por lo que, tocará estar pendientes de algunos detalles que pueden ser esenciales en estas próximas jornadas. Es hora de saber qué puede pasar con un mal tiempo que irá cobrando protagonismo a medida que avancen las horas.