La Policía Nacional desmantela 5 puntos de venta en Son Banya y decomisa casi 1 kilo de drogas

Una operación de la Policía Nacional en Palma ha permitido desmantelar cinco puntos de venta de drogas en el poblado de Son Banya, uno de los asentamientos más conocidos de la isla, en una intervención que se desarrolló el pasado viernes y que se saldó con la incautación de cerca de un kilogramo de distintas sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y material relacionado con la venta ilegal de drogas.

Según informaron fuentes policiales, la actuación se produjo después de que varias patrullas del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) se desplazaran hasta el interior del poblado para llevar a cabo tareas de vigilancia y control. En ese momento, un hombre que realizaba labores de vigilancia para los puntos de venta advirtió a través de un sistema electrónico a los traficantes sobre la presencia policial, lo que provocó que varias personas intentaron huir.

Los sospechosos abandonaron las casetas por las puertas traseras y se escondieron en distintas viviendas del poblado, mientras los agentes accedían a los inmuebles dedicados a la venta de estupefacientes. Durante la inspección, los policías hallaron todo lo necesario para la venta al por menor de drogas: bolsitas plásticas, teléfonos móviles de alta gama, balanzas de precisión y distintas sustancias preparadas para su comercialización, entre las que se encontraban cocaína, marihuana, hachís y medicamentos controlados. En total, el peso de las drogas incautadas rondó el kilogramo.

Además, los agentes se incautaron de una carabina y de una cantidad significativa de dinero en efectivo, presumiblemente procedente de la venta de drogas. Todo el material intervenido fue remitido a la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), donde los investigadores continúan con las gestiones necesarias para el total esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables.

La operación se enmarca dentro del esfuerzo constante de la Policía Nacional por reducir la actividad delictiva vinculada al tráfico de drogas en Son Banya, un poblado que ha sido tradicionalmente foco de intervenciones policiales debido a la proliferación de puntos de venta y ocupaciones ilegales.