El Gobierno de Pedro Sánchez ha disparado la nacionalización de inmigrantes desde que está en el poder, pasando de poco más de 90.000 al año a un máximo de toda la serie histórica de 252.476 personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) corroborados por el portal europeo Eurostat. Esto supone más que duplicar la concesión de ciudadanía, y cerca de triplicarla.

En concreto, en 2018, año en el que Sánchez comenzó a gobernar, en España se nacionalizaban 90.774 extranjeros al año, con una tendencia a la baja durante la etapa de Mariano Rajoy. Sin embargo, desde que el PSOE entró en el Ejecutivo español, este número no ha parado de aumentar.

De hecho, la nacionalización de inmigrantes se ha incrementado tanto en números absolutos como relativos, pues hace 7 años se concedía la ciudadanía al 1,98% de residentes y, en la actualidad, al 3,9%, según la última información ofrecida por la oficina estadística de la Comisión Europea.

De hecho, si se tiene en cuenta sólo la inmigración proveniente de fuera de la Unión Europea, la tasa es todavía superior. España ha pasado de nacionalizar al 3,2% de los residentes extranjeros no europeos al 5,3%, acercándose a duplicar esta tasa.

Nacionalización de inmigrantes en España

Esto, sumado a que la cantidad de personas con certificado o autorización de residencia no para de aumentar (hasta superar los 3,7 millones, según el Ministerio de Inclusión) provoca que la nacionalización de inmigrantes esté en máximos de toda la historia, incluso por encima de las olas migratorias de principios de siglo.

Es más, si se comparan los datos anteriores al Gobierno de Pedro Sánchez, se puede comprobar una clara tendencia bajista. Mariano Rajoy concedió en 2013 225.793 nacionalizaciones, un número que no paró de descender hasta la moción de censura que lo echó del Ejecutivo a mediados del 2018.

En 2014, la cantidad de personas que consiguieron la ciudadanía descendió a 205.000. En 2015, alcanzó los 114.300; en 2016, fueron 150.900; y, en 2017, el número se desplomó hasta los 66.498. A partir de ese momento, el montante anual cogió carrerilla al alza.

En 2018 aumentó hasta los 90.774 residentes extranjeros, subiendo hasta 98.954 en 2019 y a 126.266 en 2020. Tras la pandemia, en 2021, las nacionalizaciones se dispararon hasta los 144.000, siguiendo hacia las 181.581 en 2022. Sin embargo, el gran ascenso apareció en 2023, disparándose en un sólo año un 32,3% y tocando los 240.200 nuevos inmigrantes con ciudadanía. La tendencia continuó en 2024 con 252.476 concesiones.

Según los últimos datos disponibles, el grupo de edad más numeroso de los nuevos nacionalizados es de entre 30 y 39 años, seguido de aquellos que tienen entre 40 y 49 años. En 2024, la procedencia más común entre los nuevos ciudadanos españoles era Marruecos.

En concreto, casi 43.000 personas de origen marroquí consiguen la nacionalidad al año, una cifra que no para de aumentar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Con todo, lo más frecuente es que estas personas hayan nacido ya en España, pues tan sólo 17.579 de esos inmigrantes nacieron en territorio del país magrebí.

«De las 252.476 personas residentes en España que en 2024 adquirieron la nacionalidad española, un 19,6% había residido siempre en España», explica el INE, que recalca que «el restante 80,4% había residido previamente en el extranjero».

El aumento de inmigración sirve, además, al Gobierno como excusa para vender un crecimiento económico superior al real. Así, el Producto Interior Bruto (PIB) aumenta impulsado por el incremento de la población (derivado, a su vez, del aumento de la inmigración).

No obstante, si se revisan los datos de PIB por habitante, el porcentaje de subida es inferior al total, algo que refleja que, en realidad, la economía crece en buena medida porque hay más personas y no porque se haya disparado la productividad. Esto mismo es lo que han advertido importantes instituciones como Funcas.