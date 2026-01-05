Últimas noticias sobre la nieve en Madrid: a qué hora empezará a nevar, dónde y cómo afectará a la Cabalgata de Reyes

Empezará a nevar, dónde y cómo afectará a la Cabalgata de Reyes, con esta previsión del tiempo de la AEMET, sabrás que te espera en esta fecha tan especial. El frío es una realidad en estos días en los que quizás deberemos empezar a tener algunos fenómenos que pueden ser claves y que, sin duda alguna, será lo que nos golpeará de lleno. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos hace estar pendientes del tiempo.

Tocará saber qué es lo que nos está esperando en estos días en los que el tiempo cobrará un especial protagonismo. Con la mirada puesta a unos cambios de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a prepararnos para lo peor. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo acabará siendo uno de los grandes protagonistas de estas jornadas que tenemos por delante. Un importante giro radical que, sin duda alguna, vamos a vivir en una capital de España en los que quizás pueden ver la nieve.

El tiempo es una ciencia que no es exacta, depende de muchos factores y de unas probabilidades, que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que puede ser una realidad. En estos días que tenemos por delante, deberemos estar preparados para lo peor.

Con una serie de novedades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo cobrará un protagonismo especial.

En la recta final de unas fiestas en las que las calles se llenan de personas, todo puede acabar siendo posible. Las Cabalgatas de Reyes pueden estar en riesgo y en especial, si tenemos en cuenta, lo que podría pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Un giro radical que, en esta recta final de las vacaciones y con la mirada puesta a una serie de fenómenos que estamos viendo en este tipo de detalles en los que el invierno se convertirá en protagonista.

Este es el momento en el que nevará y la manera que afectará a los Reyes

El día de Reyes de este 2026 será uno de los más fríos que hemos visto y que quizás acabará siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Esta recta final de las fiestas, esta semana de enero en el que el invierno será más intenso que nunca, puede traer sorpresas inesperadas.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielos nubosos o cubiertos por la mañana, tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía. Precipitaciones débiles hasta mediodía, en forma de nieve a cualquier cota. Temperaturas en descenso, localmente notable; las temperaturas mínimas se registrarán al final del día. Heladas débiles generalizadas, localmente moderadas en la Sierra. Viento flojo a moderado de componente norte». Las alertas estarán activadas: «Nevadas a cualquier cota, que en la Sierra pueden alcanzar 5 cm de espesor y en la zona metropolitana y Henares, pueden alcanzar localmente un espesor de 2 cm». Las temperaturas estarán bajo cero en toda la comunidad, el frío será el gran protagonista de estos días en los que la nieve puede acabar siendo una realidad.

Siguiendo con la misma explicación de estos expertos: «La borrasca Francis dejará cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del país, con tendencia general a abrirse claros, y con precipitaciones en el centro y cuadrante sureste peninsular, Ceuta, Melilla y Baleares, siendo probable que sean fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta en Alborán y litorales del Murcia. Por otro lado una masa de aire ártico afectará a la mitad norte peninsular, con un frente dejando precipitaciones en la segunda mitad del día en Galicia, Cantábrico y alto Ebro; en forma de nieve a una cota de 400/600 metros sin descartar algún copo a cotas más bajas. Con incertidumbre en función de la interacción de la masa de aire frío con la húmeda del sureste también se prevén nevadas en regiones del centro, especialmente en meseta Sur, y según avance el aire frío hacia el sur, en interiores del cuadrante sureste, con una cota descendiendo hasta los 300/500 m. en el interior este peninsular y a 1100/1300 m. en las Béticas orientales. Es poco probable que se de alguna precipitación débil en interiores del nordeste peninsular, si bien en caso de darse serán en forma de nieve a prácticamente cualquier cota. En Canarias cielos nubosos con precipitaciones que es probable sean persistentes en zonas de las vertientes norte de las islas montañosas. Temperaturas en descenso, notable en interiores de la mitad sur peninsular y Pirineos, y exceptuando las máximas en Alborán y Cantábrico con aumentos. Se darán heladas generalizadas en el interior peninsular, a excepción de en el suroeste, y llegando a moderadas, localmente fuertes, en montañas de la mitad norte peninsular, meseta Norte y zonas del sur de Galicia y del norte de Navarra, Aragón y Cataluña».